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【教師能力】教育局公布教師語文能力評核成績　英文科寫作達標率最低只得48%

社會 18:22 2021/05/20

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教育局宣布，參加1月及3月舉行的教師語文能力評核的考生，將收到成績通知書。（資料圖片）

教育局今日（20日）宣布，參加今年1月及3月舉行的教師語文能力評核的考生，將於明日（21日）起收到考評局寄出的成績通知書。本年度有1,326名考生參加英國語文科評核，1,356名考生參加普通話科評核，當中達標率最低的科目為英文科寫作，只得48.5%，其次為普通話聆聽與認辨，達標率約為65%。

教育局公布評核結果，其中英文科有1,326名考生參加評核，達標率為寫作卷，不足一半考生逹標。

英國語文科

  考生人數 成績達到語文能力要求的百分比
閱讀　　　 950 73.1%
寫作 1,088 48.5%
聆聽 879 81.1%
口語 957 71.0%

普通話科 

  考生人數 成績達到語文能力要求的百分比
聆聽與辨識 1,212 64.6%
拼音 1,115 65.0%
口語 569 76.4%

教育局發言人說，每年舉辦教師語文能力評核的目的，是讓教師及有志成為英文科或普通話科教師的人士，透過參加評核取得語文能力要求的資格，考生包括公眾人士及任教其他科目的教師。考生在下星期一（24日）前仍未收到成績通知書，可與考評局聯絡，如欲覆核成績，即可於本月26日或以前辦理申請手續，將會在6月25日或以前接獲覆核結果。下一次教師語文能力評核將於今年9月開始接受網上申請。

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責任編輯：黃悅晴

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