【正念冥想】冥想減壓有助改善抑鬱焦慮　醫生分享「數息觀」10分鐘放鬆心情

▲ 醫生分享數息觀方法，有助放鬆心情。

每天數分鐘的冥想能夠減壓，拋開煩惱，加強專注力和洞察力。

5年前我開始接觸冥想，只是每天投資5至10分鐘時間，便能放鬆心情，加強工作效率，減少發脾氣。

不同宗教也有冥想的練習。而近年西方醫學開始注意到冥想的實用性，從多項臨床實驗証明了冥想的功能和益處。很多香港及外地的臨床心理學家都認為冥想有助改善抑鬱和焦慮等負面情緒，並應用在病人身上。

冥想的方法有很多種，最為常用的是數息觀。將心念專注在數數字上以停止心念。用鼻吸氣後，再用鼻呼氣。當呼氣時開始數一、二、三、四、五。呼氣有多長便數多少數字。

不斷重覆這呼吸練習，思想放鬆但專注在呼吸上。呼吸以外的一切念頭也不主動生起。如果有念頭湧出，只需要認知它的出現而不要再延續思潮。繼續專注呼吸後念頭便會自然熄滅。

重點是不要壓抑湧出的念頭，因為太多的壓抑只會帶來反彈。通過這專注力的訓練，我們遇到任何的衝擊也可把心念帶回呼吸上，減低情緒的波動。

我們每天被手機上的社交媒體帶著走。與其追逐念頭，不如用時間跟自己相處。

冥想時，如果有導師從旁指導，和其他同學共同練習，效果會更理想。建議於早上進行冥想較佳，亦為新一天的挑戰作出準備。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「正念冥想」