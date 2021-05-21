【疫境自強】見盡新人百態仍對婚姻充滿信心　疫下變陣推1小時最平百元任試婚紗

▲ 從事婚嫁行業已經12年的袁敏琪（Karen）表示，在疫情下，不少婚禮及婚攝都取消了，為了爭取生存空間，她創新地引入了自助試身服務。

穿起一襲漂亮的婚紗，挽著愛人的手步進教堂，可能是不少女生夢寐以求的事，不過對於從事婚嫁行業已經12年的袁敏琪（Karen）來說，一紙婚書並非如此重要，皆因她10多年來見盡新人百態。籌備婚禮經常出現變數，惟有隨機應變；遇上社會運動及肺炎疫情影響生意，又要腦筋急轉彎，從各種難關中，Karen到底有何領悟？

Karen早在2009年已投身婚禮統籌行業，當年流行世紀婚禮，不論任何背景的準新人都願意一生「豪」一次，因此，Karen亦籌辦過不少大型的海外婚禮，包括在意大利佛羅倫斯及峇里等地，逾百萬元的開支可說屬閒事。

印象最深一次是兩位專業人士在峇里結婚，單是放煙花就要動輒10多萬，場面當然震撼，不過叫人羨慕、可說郎才女貌的這對新人，婚後不足一年卻火速離婚了，難怪Karen對童話式婚禮，甚至一紙婚書都沒有太大憧憬。

▲ Karen贊助了蔡思貝穿這條Jovani藍色晚裝裙而大獲好評，更令品牌開始為人認識。（受訪者提供）

著重婚禮卻忽略婚姻

起初Karen公司的生意相當不錯，每月最少收入都有6位數，後來卻因為旅行社加入戰團，令競爭愈來愈大，於是2011年Karen開始兼營婚紗店，Paradiso Bridal正式開業，直至2018年Karen決定結束婚禮統籌的生意，便再開設另一間風格截然不同的婚紗店Uno bridal，實行一次過招攬不同的顧客層。

Karen跟團隊每天都要接待多對不同的準新人，新娘看見眼前的婚紗多是興奮雀躍，但不少新郎哥的態度卻直叫人汗顏，Karen指見過不少準新郎只顧坐在一旁打機，對於新娘穿起不同的婚紗總是零意見。她又遇過有新娘訂好婚紗，但婚禮前卻突然失蹤，原來婚事告吹了。她慨歎謂︰

不少人只是為結婚而結婚，可能是到了適婚年齡。問題是很多人只著重婚禮，卻忽略婚姻，婚後沒好好維繫大家的關係，其實後者才是要一生經營的事。

不過，縱然多年來見盡離離合合，卻沒有打擊Karen對婚姻的信心，相反，就是因為太認真尋尋覓覓，令今年42歲的她依然單身。

經營Paradiso Bridal的初期，Karen會參考外國婚紗品牌的款式，在設計上加以改良再找內地師傅縫製，希望更適合亞洲人的身形及品味。略懂針黹的她，會親手加工，例如為婚紗加上喱士及釘珠、縫上水晶及閃片，手工就連專業的裁縫及時裝設計師都盛讚。

▲ 雖然婚紗店自2011年開業，但Karen卻從沒有試穿過婚紗，她表示對童話式婚禮沒有憧憬，將來自己當新娘子的話，會希望穿上設計現代又classic的婚紗。（黃建輝攝）

自助試身服務大受歡迎

後來Karen開始引入美國品牌Jovani，並成為本港首個供應商，該年她贊助了不少女藝人穿著品牌的晚裝出席活動，而令品牌在香港走紅，正因為此，結果有人抄襲品牌的款式推出老翻貨，亦有婚紗店跟隨她引入相同的牌子及款式分一杯羹，令Karen惟有想辦法另找出路。

Karen後來再引入了其他的高級歐美牌子，包括美國的Maggie Sottero、西班牙的Rosa Clara及意大利的Olympia，婚紗全屬較高檔次，因此在Paradiso Bridal租一件婚紗就需要數千元，針對客群是中產及專業人士。

Karen希望擴闊客群，於是2018年便開設了較為親民的婚紗店Uno bridal，婚紗的款式較為簡約，租一件婚紗只需千多元，而且需要延長租期的話每天多加$50至$100便可，跟一些婚紗店婚紗試身費要逐件計，價錢的確相宜得多。不少客人會租婚紗到外國拍結婚照，櫻花期、紅葉期及暑假等旺季生意最好，店內約有3成的貨都租了出去。惟疫情下，不少婚禮及婚攝都取消了，Karen便腦筋急轉彎，引入了自助試身服務︰

我不敢說自己是首創，但這概念很新，每小時只收費$100至$200，客人可以隨意任試，有客人最高紀錄一小時試了16件。服務推出後大受歡迎，尤其是年輕人，疫情下我們更減價，租一件婚紗3日只需$888。

Karen笑言，經營生意既要靈活變通也要迎合市場需要，「正如選購婚紗一樣，我作為經營者不能以太主觀的角度去審視，一來外國出產的婚紗未必適合亞洲人的體形，二來我主觀認為美麗的婚紗，不代表香港市場能接受，故此入貨時一定要根據客戶的口味來挑選，否則容易造成損失。」

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照顧大碼新娘需要

前文提及，Karen經常成為同行的抄襲對象，有婚紗店會跟隨她引入相同的牌子及款式，而她的應對方法是不斷去搜索並引入新的品牌。除此之外，她見不少她口中的「curvy bride」，即大碼新娘在市面難以找到合身的婚紗，認為市場有一定需求，再加上自身的不愉快經歷，靈機一觸決定闢出一條新血路，開始專攻大碼婚紗。

Karen憶述︰

我2006年初從美國回港時體形比較肥胖，腰圍跟現在相差6寸，試過外出購物時，當我一踏進一間時裝連鎖店，售貨品就立即說『小姐，不好意思，這裏沒有你的尺碼！』，自此之後我就沒有在香港買過衫了。

▲ Karen的其中一位客人韓小姐正屬她口中的「curvy bride」，韓小姐在她鼓勵下接受穿起魚尾婚紗，結婚當日獲得不少讚賞。（受訪者提供）

她自言很了解大碼女生的心情，尤其「curvy bride」，有不少客人找上門時愁眉苦臉，開口第一句就問︰「有甚麼我可以穿得下？」Karen指她們已經在不少婚紗店碰釘，自信心盡失，於是便為「curvy bride」引入了美國18碼的婚紗，讓腰圍約37寸的女生都可穿上。她解釋︰

一般婚紗店都有提供大碼婚紗，但多屬綁繩款式，因為可輕易按不同身形而調校，是否好看則是另一回事，甚至會凸顯出新娘子背部的肉及橫向的身形，因此我會為curvy bride提供拉鏈的款式，並展示出她們優美的線條。

Karen表示，不時要跟新娘子做心理輔導，希望她們能接受自己的身形，不要著眼於身體某些略肥的部分，要讓她們重拾自信，最怕新娘子為了遷就婚紗而進行過度的減肥。

香港對美的要求很扭曲，其實即使肥，一樣可以有線條、一樣可以靚。我不會叫客人減肥，但如果想效果好一點，我會叫她們做運動令肌肉結實點。

記者︰梁靜詩