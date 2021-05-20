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【華英重建】暫撤撥款申請免推倒重來　教育局續游說議員盼盡快重新提交立會審議

社會 18:34 2021/05/20

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華英中學新校舍設計圖

原擬第3季展開的何文田名校華英中學原址重建工程，有傳因建制派質疑校方涉反修例事件，政府日前突以認為未獲工務小組委員支持為由，暫撤原定今日（20日）審議的4.7億元撥款申請。教育局今回覆指，數天前得悉不少議員對項目仍有保留，經評估後認為難夠票通過，才決定暫撤撥款申請，並將繼續向議員解說，期望聚焦如何完善及推進計劃，以盡快重新提交申請。

教育局表示，一直與立法會議員及華英中學保持溝通，以期盡早把該校重建計劃項目，提交工務小組委員會及財務委員會審議。局方提及，3月30日立法會教育事務委員會會議上，部分議員對該項工程計劃表達意見及疑慮，雖然委員會最後通過將項目提交財委會，局方仍分別通過電話及面談等渠道，逐一回應有疑問的議員，加強解說，期間更曾探訪學校作深入交流，協助檢視重建方案。

局方透露，在今日的工務小組會議前幾天，政府得悉不少議員對重建項目仍有保留，經評估後認為難有足夠票數通過，為免計劃撥款建議遭否決及推倒重來，政府決定暫時撤回撥款申請建議，並即時通知學校，同時繼續向議員解說，務求盡快改善學校的教學環境，讓學生受益。

教育局續指，會繼續與校方保持緊密聯繫，並擔當溝通橋樑，向相關議員解釋擬議工程計劃，期望大家聚焦如何完善及推進計劃，盡快將撥款申請重新提交工務小組委員會及財委會。

有傳當局暫撤申請決定，疑因建制派質疑校方涉及反修例事件，惟立法會教育事務委員會主席、經民聯議員梁美芬稱並非針對華英中學，委員會亦不是以政治理由作考慮，詳情即看：【下一頁】

校方及部分學生均對重建突遭擱置感驚訝及失望，而全校師生9月新學年暫遷校舍的安排亦有機會受影響，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅

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