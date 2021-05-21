【疫市創業】IVE學生創業為客度身設計人工智能系統　疫市發圍半年營業額過百萬

▲ （受訪者提供）

疫情下經濟不景氣，有學生卻選擇在艱難的時刻創業。IVE數據科學及分析高級文憑的畢業生，看準疫情期間不少企業正將業務數碼化的契機，創立公司為客戶度身訂造人工智能系統，提升營運效率。單在今年上半年，就有逾百萬營業額。

23歲的楊家濠是香港專業教育學院（IVE）數據科學及分析高級文憑的畢業生，一直以來都對研究大數據及人工智能很感興趣。於2019仍未畢業之時，機緣巧合下，他與一名同學在深水埗逛電腦硬件店時，見到一部便宜出售的數據庫伺服器，萌生了創業、並開發自己數據庫的念頭，於是把伺服器買了下來。楊家濠與3位朋友在去年1月註冊公司，創業資金約２萬元，用作購買辦公室物資和租金，公司主要業務涵蓋開發人工智能應用程式，透過分析數據及客戶要求，度身訂造合適的智能系統，將客戶提供的資訊及數據疏理，再轉化成容易分析、管理與監測的資訊。營運短短一年多，公司已累積約160萬營業額，曾與至少6間公司合作，單在今年上半年營業額就逾百萬港元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

疫情的陰霾籠罩下仍毅然創業，楊家濠形容自己當時頗衝動，「我們是沒有任何計劃地就開始，只是憑着一股拼搏精神。」他亦一度猶豫公司是否可以營運下去，但覺得「有危便有機」，「趁自己仍然年輕還有時間，想做一些大家都覺得困難的事，對我個人成長亦有幫助。」

創業路並不易走，楊家濠說一開始都因過於年輕而受客戶質疑，唯有靠努力工作獲得顧客信任，「在正式簽約前會做很多預備工作，要開很多會、準備不同方案讓客戶選擇，一步步透過工作成果，讓他們覺得就算是年輕人，工作時都很專業。」

公司的首個客戶為一家電子回收商，主要檢測電子產品屏幕的損壞情況，再轉售予維修商，在疫情下公司希望減少員工聚集，提升工作效率，及避免錯誤分類的情況。楊家濠的公司因此開發「AI電子產品屏幕損耗偵察系統」，員工只需將偵測鏡頭對準電子產品，圖像辨識技術會按照屏幕損毀面積、程度、品牌等進行分類，並將紀錄自動儲存至電子倉存系統，整個過程10秒內就可完成。

公司亦研發出一個有關食物營養的手機程式，用家輸入自己的健康數據，如身高及體重，每次進食前開啟程式，把手機鏡頭對着食物，便可自動分辨食物的種類，系統會計算用家應進食的份量，並會提供食物營養的詳細資訊及進食建議。

楊家濠認為，年輕人創業絕對可有所作為，他總結出3大要領，「要主動學習新事物、了解市場需求，及不要輕易放棄，先可以持續營運下去。」楊家濠與他的夥伴正就讀學士學位課程，公司未來計劃繼續發展人工智能，亦希望可拓展海外市場。

IVE（青衣）資訊科技系數據科學及分析高級文憑課程為一個2年課程，旨在讓學生掌握數據分析的知識及技巧，並能夠靈活運用軟件、統計學知識及程式編寫技巧，為不同範疇的企業如金融、科技等，發掘數據的商業價值，並開發人工智能模型以分析商業情報，及開發更精準的大數據資訊決策系統。課程由2017/18學年起開辦，每年收生學額為60人，2020學年的收生平均分數為最佳5科16分，於中學文憑試中包括中英文的5科成績達2級，或讀畢VTC基礎文憑（級別三）、毅進文憑等同等學歷課程就可入讀。

課程主任高堅華表示，「疫情下，各行各業加快將業務電子及數碼化，亦更依賴大數據分析及管理，以制定業務的營運策略，因此業界近來亦越來越渴求數據科學專業知識的人才。」此課程的學生須要職場實習，畢業後可受聘為數據工程師、人工智能開發員、數據軟件設計師等專業，如累積足夠經驗更有望晉身成為數據架構師及數據科學家。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴