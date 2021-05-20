【異數者】邵仲衡演富豪大過戲癮　跟「翻版袁偉豪」徐澤銘合演科幻劇

▲ 邵仲衡客串一集。

由徐澤銘（Marcus）、李月兒、馮浩宸等一眾演員生力軍，以及邵仲衡、潘紹聰主演的港產科幻劇《異數者》，屬本地少宥的科幻劇集題材，帶觀眾走入未來世界，現於「黃Viu煲劇平台」上架。



集科幻、動作於一身的《異數者》，講述未來世界訊息一體化，系統能夠根據大數據資料，計算人類的一生經歷。劇中飾演香港首富的邵仲衡（David），透露自己以「彩蛋」身份登場：「其實我只拍了一場戲，不過角色好重要，用來承接下一季。」

▲ 李月兒有份演出。

談到接拍契機，邵仲衡不諱言劇本創新是主要誘因：「今時今日我拍戲，目標娛人娛己，觀眾開心，自己都要過癮！我看了幾場戲，覺得好新穎，劇中Cyberpunk、未來感亦好重，不是平時看開的傳統劇。」

他續指：「另外故事、角色都好吸引我，以往我們常覺得權力使人腐化、有錢人可能會藉此操控他人，這角色剛好調轉，反而善用資源去支持備受壓迫的少數人，最後成為其中一人，同鬼王潘紹聰抗衡。」他亦笑指自己為了演活首富一角而下苦功：「有場戲好特別，我故意轉口音，總之你們一聽就明，哈哈。」

▲ 徐澤銘被封「翻版袁偉豪」。

另外，現年31歲、參加校花校草選舉而被冠以「翻版袁偉豪」的欖球男神徐澤銘（Marcus），過去曾擔任空少，更代表香港到內地配對節目《非常完美》，贏得不少人氣！

Marcus在《異數者》飾演沉默寡言男主角——第一殺手Sigma，他憶述：「最難忘在廢墟拍一場戲，地面滿布青苔，拍打戲時不停跣腳，拍完都有損傷，但成件事拍得好好睇，大家都覺得好滿足。」