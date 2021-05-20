【限定活動】海洋公園推夏日浮潛體驗　大人小朋友可零距離接觸珊瑚魚【內附詳情】

日期 2021年6月2日至8月29日

活動時間 每節約75分鐘

時段 逢星期六、日及公眾假期上午10時30分至上午11時45分

逢星期三、五*、六、日及公眾假期下午1時30分至下午2時45分

逢星期三、五*、六、日及公眾假期下午3時30分至下午4時45分

對象 8歲或以上（未滿12歲之參加者須由已付費的成人陪同參與），不懂游泳者亦可參加。

名額 每個時段最多兩組（每組2人，最多共4人）

地點 海洋奇觀淺水區域

重點活動 於海洋奇觀淺水區域經歷不一樣的浮潛體驗； 與過百種逾千條珊瑚魚於水中近距離見面； 於淺水區域餵飼珊瑚魚； 由公園護理員分享珊瑚與海洋生物的保育小知識。

費用 每組共港幣1,500元 # （大小同價），包括借用潛水衣及浮潛工具

優惠 持有 智紛全年入場證有 效金卡及銀卡會員可享8折優惠 – 每組1,200元 #

持有 智紛全年入場證有 效優越卡會員可享75折優惠 – 每組1,125元 #

報名方法 2021年5月25日下午4時開始接受報名，經網上或到海洋公園入口處票務部皆可（活動日前一日下午5時) 截止報名）。

拍攝服務套裝^ 快趣拍電子相片及5張6R相片（580元）

潛水回顧片（500元）

*星期五之時段只適用於7月及8月份

# 上述活動費用並不包括相片及錄像，參加者可付費購買。參加者請最少於活動兩天前聯絡公園，以確認隨團拍攝服務。^

^參加者凡購買快趣拍相片套裝，可以優惠價港幣300元購買潛水回顧片段。