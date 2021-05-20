【限定活動】海洋公園推夏日浮潛體驗 大人小朋友可零距離接觸珊瑚魚【內附詳情】
社會 19:46 2021/05/20
夏季來臨，海洋公園再有新活動登場，6月起至8月在指定日子推出限定浮潛體驗，大人及小朋友可以在「海洋奇觀」內戴上潛水鏡，走進淺水區近距離接觸珊瑚魚，一組兩人行最平1,125元，不懂游泳者亦可同樣參加，市民可於下周二（25日）下午4時起報名經網上或到公園入口處票務部報名。
活動概覽
|日期
|2021年6月2日至8月29日
|活動時間
|每節約75分鐘
|時段
|逢星期六、日及公眾假期上午10時30分至上午11時45分
|逢星期三、五*、六、日及公眾假期下午1時30分至下午2時45分
|逢星期三、五*、六、日及公眾假期下午3時30分至下午4時45分
|對象
|8歲或以上（未滿12歲之參加者須由已付費的成人陪同參與），不懂游泳者亦可參加。
|名額
|每個時段最多兩組（每組2人，最多共4人）
|地點
|海洋奇觀淺水區域
|重點活動
|於海洋奇觀淺水區域經歷不一樣的浮潛體驗；與過百種逾千條珊瑚魚於水中近距離見面；於淺水區域餵飼珊瑚魚；由公園護理員分享珊瑚與海洋生物的保育小知識。
|費用
|每組共港幣1,500元#（大小同價），包括借用潛水衣及浮潛工具
|優惠
|持有智紛全年入場證有效金卡及銀卡會員可享8折優惠 – 每組1,200元#
|持有智紛全年入場證有效優越卡會員可享75折優惠 – 每組1,125元#
|報名方法
|2021年5月25日下午4時開始接受報名，經網上或到海洋公園入口處票務部皆可（活動日前一日下午5時) 截止報名）。
|活動連結
|https://www.oceanpark.com.hk/tc/experience/get-closer-to-the-animals/fish-friends-faceoff
|拍攝服務套裝^
|快趣拍電子相片及5張6R相片（580元）
|潛水回顧片（500元）
|*星期五之時段只適用於7月及8月份
|#上述活動費用並不包括相片及錄像，參加者可付費購買。參加者請最少於活動兩天前聯絡公園，以確認隨團拍攝服務。^
|^參加者凡購買快趣拍相片套裝，可以優惠價港幣300元購買潛水回顧片段。
|資料來源：海洋公園
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記者：陳曉瑩