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【限定活動】海洋公園推夏日浮潛體驗　大人小朋友可零距離接觸珊瑚魚【內附詳情】

社會 19:46 2021/05/20

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

海洋公園將推出浮潛體驗，名為「魚」樂零距離。（海洋公園提供圖片）

夏季來臨，海洋公園再有新活動登場，6月起至8月在指定日子推出限定浮潛體驗，大人及小朋友可以在「海洋奇觀」內戴上潛水鏡，走進淺水區近距離接觸珊瑚魚，一組兩人行最平1,125元，不懂游泳者亦可同樣參加，市民可於下周二（25日）下午4時起報名經網上或到公園入口處票務部報名。

市民可與過百種逾千條珊瑚魚於水中近距離見面。（海洋公園提供圖片）

活動概覽

日期 2021年6月2日至8月29日
活動時間 每節約75分鐘
時段 逢星期六、日及公眾假期上午10時30分至上午11時45分
逢星期三、五*、六、日及公眾假期下午1時30分至下午2時45分
逢星期三、五*、六、日及公眾假期下午3時30分至下午4時45分
對象 8歲或以上（未滿12歲之參加者須由已付費的成人陪同參與），不懂游泳者亦可參加。
名額 每個時段最多兩組（每組2人，最多共4人）
地點 海洋奇觀淺水區域
重點活動 於海洋奇觀淺水區域經歷不一樣的浮潛體驗；與過百種逾千條珊瑚魚於水中近距離見面；於淺水區域餵飼珊瑚魚；由公園護理員分享珊瑚與海洋生物的保育小知識。
費用 每組共港幣1,500元#（大小同價），包括借用潛水衣及浮潛工具
優惠 持有智紛全年入場證有效金卡及銀卡會員可享8折優惠 – 每組1,200元#
持有智紛全年入場證有效優越卡會員可享75折優惠 – 每組1,125元#
報名方法 2021年5月25日下午4時開始接受報名，經網上或到海洋公園入口處票務部皆可（活動日前一日下午5時) 截止報名）。
活動連結 https://www.oceanpark.com.hk/tc/experience/get-closer-to-the-animals/fish-friends-faceoff
拍攝服務套裝^ 快趣拍電子相片及5張6R相片（580元）
潛水回顧片（500元）
*星期五之時段只適用於7月及8月份
#上述活動費用並不包括相片及錄像，參加者可付費購買。參加者請最少於活動兩天前聯絡公園，以確認隨團拍攝服務。^
^參加者凡購買快趣拍相片套裝，可以優惠價港幣300元購買潛水回顧片段。
資料來源：海洋公園

市民可海洋奇觀淺水區域體驗浮潛。（海洋公園提供圖片）

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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