  • 31°C
香港時間 : 2021520日 (週四) 19:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】43歲抵滬確診男曾去年2月在意大利染疫　當局相信患者屬復陽個案

社會 19:27 2021/05/20

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

衞生防護中心指，仍需了解43歲男患者的病毒值，才能判斷感染源頭，但相信他是復陽個案。（曾秋文攝）

本港新冠肺炎疫情似有緩和，一名43歲曾於意大利確診的本港男子，5月16日前往上海，翌日（17日）確診。衞生防護中心指，仍需了解男患者的病毒值，才能判斷感染源頭，但相信他是復陽個案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該名43歲男子在5月16日抵上海機場後出現發燒，其後送院證實確診，正向上海衞生健康委員委查詢其病毒CT值及抗體水平。

該名男子是一名汽車設計師，自2019年起在意大利工作，去年4月22日因家事陪同家人返港，他報稱2月在當地確診並已康復。他返港後在4月22日至5月12日於華美達海景酒店進行檢疫，其間3次檢測呈陰性，再於5月13至16日入住嘉湖海逸酒店 ，並於5月16日飛往上海。

為審慎起見，當局將嘉湖海逸酒店列為強制檢測，有數名密切接觸者已獲安排檢疫。歐家榮續指，仍需了解男患者的病毒值才能判斷感染源頭，但相信他是復陽個案。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【4歲童疑假陽性】袁國勇視察金域化驗後確定屬真陽性病例　解釋或因雙重病毒感染至干擾
今日 18:10
【4歲童疑假陽性】袁國勇視察金域化驗後確定屬真陽性病例　解釋或因雙重病毒感染至干擾
【疫苗接種】消息：半島酒店擬鼓勵員工打針　每人最多獲4,000元現金及2日假
今日 17:31
【疫苗接種】消息：半島酒店擬鼓勵員工打針　每人最多獲4,000元現金及2日假
【新冠肺炎】薄扶林寶翠園18歲女赴深圳後確診　15天前完成接種2劑復必泰疫苗
今日 18:56
【新冠肺炎】薄扶林寶翠園18歲女赴深圳後確診　15天前完成接種2劑復必泰疫苗

你可能感興趣

【4歲童疑假陽性】袁國勇視察金域化驗後確定屬真陽性病例　解釋或因雙重病毒感染至干擾
今日 18:10
【4歲童疑假陽性】袁國勇視察金域化驗後確定屬真陽性病例　解釋或因雙重病毒感染至干擾
【疫苗接種】消息：半島酒店擬鼓勵員工打針　每人最多獲4,000元現金及2日假
今日 17:31
【疫苗接種】消息：半島酒店擬鼓勵員工打針　每人最多獲4,000元現金及2日假
【新冠肺炎】薄扶林寶翠園18歲女赴深圳後確診　15天前完成接種2劑復必泰疫苗
今日 18:56
【新冠肺炎】薄扶林寶翠園18歲女赴深圳後確診　15天前完成接種2劑復必泰疫苗
新冠肺炎疫情 汽車 設計師 衞生防護中心 意大利 酒店 上海 傳染病

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩