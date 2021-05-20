【新冠肺炎】43歲抵滬確診男曾去年2月在意大利染疫　當局相信患者屬復陽個案

▲ 衞生防護中心指，仍需了解43歲男患者的病毒值，才能判斷感染源頭，但相信他是復陽個案。（曾秋文攝）

本港新冠肺炎疫情似有緩和，一名43歲曾於意大利確診的本港男子，5月16日前往上海，翌日（17日）確診。衞生防護中心指，仍需了解男患者的病毒值，才能判斷感染源頭，但相信他是復陽個案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該名43歲男子在5月16日抵上海機場後出現發燒，其後送院證實確診，正向上海衞生健康委員委查詢其病毒CT值及抗體水平。

該名男子是一名汽車設計師，自2019年起在意大利工作，去年4月22日因家事陪同家人返港，他報稱2月在當地確診並已康復。他返港後在4月22日至5月12日於華美達海景酒店進行檢疫，其間3次檢測呈陰性，再於5月13至16日入住嘉湖海逸酒店 ，並於5月16日飛往上海。

為審慎起見，當局將嘉湖海逸酒店列為強制檢測，有數名密切接觸者已獲安排檢疫。歐家榮續指，仍需了解男患者的病毒值才能判斷感染源頭，但相信他是復陽個案。

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記者：陳子謙