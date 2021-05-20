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【藝術氣息】 香港藝術館展出巴黎龐比度中心超現實主義作品

社會 19:49 2021/05/20

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香港藝術館明日起舉行「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」，展出超過一百件由巴黎龐比度中心收藏的超現實主義藝術家精選作品及文獻資料。(政府新聞處)

香港藝術館明日（21日）起舉行「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」，帶來巴黎龐比度中心收藏的超現實主義藝術家傑作，讓觀眾認識這場充滿天馬行空的意象、夢幻奇異並影響深遠的藝術運動。展覽將由明日至9月15日於九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館舉行。
 
超現實主義始於1924年的巴黎，在西方視覺藝術發展中佔有相當重要的位置。當時的藝術先驅擅長引用神話典故的符號和象徵，作品充滿著天馬行空的意象，影響深遠，甚至深入文學、藝術、電影及音樂等不同文化領域。「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」由超現實主義藝術運動的研究權威、巴黎龐比度中心國立現代藝術館副總監戴迪亞．歐登傑策展，主題及概念均為首次展出，為香港觀眾帶來全新的演繹。展覽以神話為策展主軸，貫穿整個超現實主義的發展歷程，闡釋這個時期的重要發展歷史和美學。
 
展覽展出超過100件精選作品及文獻資料，包括多位超現實主義藝術大師的作品，如喬治．德．基里訶、薩爾瓦多．達利、賀內．馬格利特、胡安．米羅、馬克斯．恩斯特、曼．雷及傑克遜．波洛克等。此外，香港藝術館邀請了本地青年藝術家以新作回應展覽，為展覽注入香港視點和元素。新媒體藝術家林欣傑的機械裝置作品《人工現實》，探討科技與藝術、真像與偽真像之間的微妙關係。藝術家黃美諺以插圖及動畫形式述說一個《夢的香港》故事，把展覽的作品融入香港的景色之中，讓觀眾感受疫情下帶有超現實主義風格的新常態。
 
 使用者在進入博物館前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話和到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。所有進入博物館的人士進場前須使用酒精搓手液和接受體溫檢測，並須佩戴自備的口罩。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入博物館和展覽設施。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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