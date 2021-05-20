【藝術氣息】 香港藝術館展出巴黎龐比度中心超現實主義作品
香港藝術館明日（21日）起舉行「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」，帶來巴黎龐比度中心收藏的超現實主義藝術家傑作，讓觀眾認識這場充滿天馬行空的意象、夢幻奇異並影響深遠的藝術運動。展覽將由明日至9月15日於九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館舉行。
超現實主義始於1924年的巴黎，在西方視覺藝術發展中佔有相當重要的位置。當時的藝術先驅擅長引用神話典故的符號和象徵，作品充滿著天馬行空的意象，影響深遠，甚至深入文學、藝術、電影及音樂等不同文化領域。「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」由超現實主義藝術運動的研究權威、巴黎龐比度中心國立現代藝術館副總監戴迪亞．歐登傑策展，主題及概念均為首次展出，為香港觀眾帶來全新的演繹。展覽以神話為策展主軸，貫穿整個超現實主義的發展歷程，闡釋這個時期的重要發展歷史和美學。
展覽展出超過100件精選作品及文獻資料，包括多位超現實主義藝術大師的作品，如喬治．德．基里訶、薩爾瓦多．達利、賀內．馬格利特、胡安．米羅、馬克斯．恩斯特、曼．雷及傑克遜．波洛克等。此外，香港藝術館邀請了本地青年藝術家以新作回應展覽，為展覽注入香港視點和元素。新媒體藝術家林欣傑的機械裝置作品《人工現實》，探討科技與藝術、真像與偽真像之間的微妙關係。藝術家黃美諺以插圖及動畫形式述說一個《夢的香港》故事，把展覽的作品融入香港的景色之中，讓觀眾感受疫情下帶有超現實主義風格的新常態。
使用者在進入博物館前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話和到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。所有進入博物館的人士進場前須使用酒精搓手液和接受體溫檢測，並須佩戴自備的口罩。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入博物館和展覽設施。
已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：蘇文軒