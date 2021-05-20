【檢疫酒店】政府公布第四輪指定檢疫酒店計劃　涵蓋31間酒店包括香港置地文華東方酒店

▲ 政府今日（20日）公布第四輪指定檢疫酒店的名單，共涵蓋31間酒店，當中包括香港置地文華東方酒店。（資料圖片）

​政府今日（20日）公布第四輪指定檢疫酒店的名單。新一輪共涵蓋31間酒店，提供約8,500房間，合約期由6月20日至8月31日。政府可在有需要時調整這一輪指定檢疫酒店所提供房間的數目。

公務員事務局局長聶德權在社交網站表示，指定檢疫酒店計劃守在防疫前線，堵截外地個案進入社區。第四輪計劃將會涵蓋31間酒店，提供約8,500間不同種類及價格的房間，供從內地及澳門以外地區抵港的人士入住，當中提供500元或以下房價的酒店數目由13間增至17間。

為加強外防輸入的力度，政府已要求所有指定酒店在每一樓層安裝空氣淨化器；亦要在許可的情況下，以不同樓層分隔從高風險地區和其他地區抵港的旅客；自4月26日起，酒店員工已由每隔14天進行一次檢測改為每隔7天一次。

政府發言人表示，政府於本月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第四輪指定檢疫酒店，共收到48間酒店申請。而經評估後，政府揀選31間作為第四輪指定檢疫酒店。名單中包括30間屬第三輪指定檢疫酒店。



第四輪指定酒店的合約期由6月20日至8月31日，指定檢疫酒店名單如下：

中西區 1. 華大盛品酒店 2. CM+壹棠酒店及服務式公寓 3. 華麗都會酒店 4. 香港JEN酒店 5. 蘭桂坊酒店@九如坊 6. One -Eight-One Hotel & Serviced Residences 7. 華美達海景酒店 8. 香港置地文華東方酒店 東區 1. 華美達盛景酒店 離島區 1. 香港東涌福朋喜來登酒店 2. 富豪機場酒店 九龍城區 1. 紅茶館酒店紅磡機利士南路 2. 富薈馬頭圍酒店 3. 香港嘉里酒店 4. 香港九龍維景酒店 5. 富豪東方酒店 葵青區 1. 香港荃灣帝盛酒店 南區 1. 南灣如心酒店 (前身為如心南灣海景酒店) 2. 奧華·時尚精品酒店．南岸 荃灣區 1. 香港遠東絲麗酒店 灣仔區 1. 華麗銅鑼灣酒店 2. 香港灣仔帝盛酒店 3. 頤庭酒店銅鑼灣 4. 香港港島英迪格酒店 5. 問月酒店 6. 帆船精品酒店 黃大仙區 1. 香港九龍貝爾特酒店 油尖旺區 1. 紅茶館酒店油麻地永星里 2. 香港旺角帝盛酒店 3. 華美達華麗酒店 4. 香港海景絲麗酒店

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記者：曾卓鋒