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【新冠疫苗】逾120萬人已打首劑　昨7人打針後送院1人未經診症自行離院

社會 22:02 2021/05/20

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本港逾120萬人已完成接種首劑新冠疫苗。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（20日）已是第84日。接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約2,050,300劑新冠疫苗，當中約1,213,100名市民已接種第一劑疫苗，包括約521,900名接種科興疫苗，約691,200名接種復必泰疫苗。約837,100名市民已接種第二劑疫苗，包括約383,600名接種科興疫苗，約453,600名接種復必泰疫苗。

截至今日下午八時的過去24小時，約有23,700名市民接種了疫苗和約12,800名市民在網上預約接種疫苗。政府表示，約有4,000名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,000人在社區疫苗接種中心接種，約2,000人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有4,700名市民接種第二劑科興疫苗，當中約1,700人在社區疫苗接種中心接種，約3,000人是在私家醫生和診所接種。另外，約有6,600名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有8,200名。

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%；約4,400名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約8,500名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

另外，昨日有七宗送院個案，其中六人已經出院，一人未經診症自行離開醫院。

昨日（19日）有7宗送院個案。（政府新聞處）

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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