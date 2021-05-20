【新冠肺炎】醫管局指有康復者持續感到抑鬱或焦慮　約1成人出院後半年肝腎功能仍未回復

▲ 醫管局指有康復者持續感到抑鬱或焦慮，約1成人出院後半年肝腎功能仍未回復（鄧凱文攝）

新冠肺炎疫情襲港逾年，有康復者出院後身心仍受困擾。醫管局跟進第一波疫情中超過1,000名康復者狀況，發現有小部分康復者持續感到抑鬱或焦慮，當局須根據病人情況作出跟進及支緩。

1成人半年後 肝腎功能未回復

醫管局九龍西醫院聯網部門經理（臨床心理科）胡潔瑩引述有康復者指，因受到別人歧視、連累別人隔離檢疫而感壓力；另有約1成人在出院後半年，肝及腎功能仍未回復正常水平，小部分人肺功能低於標準，如上樓梯有困難。

胡潔瑩表示，收集到190名康復者接受的問卷調查後發現，約有4成人認為染疫對生命安全構成中度至極度嚴重威脅，另約2成人（41名）康復者持續感到抑鬱或焦慮，主要為女性，年齡中位數為約40歲，他們平均住院日數為14日，其高危因素包括曾有精神病史、曾留院治療逾21天、可傾訴對象少於3人等；胡又透露，曾有一名女患者在深切治療部治療期間出現幻覺，覺得被人迫害，另有康復者曾指受到別人歧視目光、朋友遠離而感到孤立，又覺得自己連累親朋隔離檢疫，及擔心再次染疫，甚至因而上班時不敢如廁。

肺功能不達標 上樓梯亦困難

此外，醫管局臨床傳染病資料專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢亦表示，新冠肺炎康復者出院後覆診時會驗血、肺功能檢查等測試，而第一波疫情約1,300名康復者中，經血液檢查後發現約1成人在出院後半年，肝、腎功能仍未回復正常水平，而經測試約160多名康復者的肺功能後，發現16%人出院後半年擴散肺活量仍低於80%，屬不正常，生活上或難以追巴士、上樓梯等。

不過，曾德賢指出，大部分患者如定期做運動、保持良好飲食習慣，情況會出現好轉。

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記者：鄧凱文