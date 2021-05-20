【疫苗接種】聶德權：香港正是接種疫苗關鍵時刻　正評估能否降低接種年齡

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本港疫情漸趨緩和，公務員事務局局長聶德權今日（20日），接受立法會前議員陳凱欣訪問時表示，現時本地疫情「有望清零」，正正是接種新冠疫苗的關鍵時刻，認為如要恢復通關和與各地往來，接種疫苗建立防疫屏障是關鍵，否則輸入個案引起爆發風險增加，屆時再收緊防疫措施會「好慘」。

至於何時才能全面通關？聶德權就指目前仍未有時間表，但有與內地方面商討，希望盡快為通關踏出第一步，首階段一定是廣東省，往後就可逐步擴展。

現時本港有120萬人已接種首劑新冠疫苗，佔16歲以上人口18%，但聶德權認為，這距離建立防疫屏障，令社會有免疫效果的距離仍很遠，至少要有7成人接種才能達致有關效果。而政府正鼓勵其他企業主動聯絡政府，只要員工不少於150人、有1,500呎地方，當局會積極協助，安排外展疫苗接種。

主持陳凱欣提到，其實現時不少市民仍處於觀望狀態，「看看其他人打完（疫苗）有甚麼反應先啦」，導致大家不敢貿然行動。

聶德權提到，目前全世界已打了10幾億劑疫苗，觀乎全球數據，「如果疫苗真的是有任何安全性問題，這些問題都會出來的」，他又指，接種率愈高的地方，確診個案都是急速下跌，疫情亦急速受控的，可見其安全有效性。疫苗接種計劃專責工作小組專家成員梁栢賢亦認為現時的目標，是令持觀望態度的有多點信心打針。

聶德權又提到，政府已要求藥廠提供相關資料及數據，讓相關的專家顧問委員會審視，評估是否可降低接種年齡。而做好這些評估工作後，會與教育局及學校等商討接種安排，在放暑假前或後開始接種。梁栢賢則認為，不應設死線列明，要在暑假前開始為12至15歲人士接種，最重要是專家先評估數據，又相信能在暑假前開展的機會不大，如果能在開學前做到，已是非常好的開始。

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責任編輯：李淇