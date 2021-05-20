【強制檢測】8處所納強檢名單包括6學校　薄扶林道89號寶翠園第1座上榜【附名單】

▲ 8處所納強檢名單包括6學校，薄扶林道89號寶翠園第1座上榜（ 梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，港府今（20日）表示，因應一宗曾於香港居住的非本地確診個案，有一幢住宅大廈被納入強制檢測公告。此外，因應早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，於指定期間曾身處一個指明地方的人士需要再次進行檢測。

另外，由於6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該六間學校亦被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

納入強檢名單詳情包括：

任何在4月22日至五5月20日期間曾身處香港中西區薄扶林道89號寶翠園第 1 座超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月23日或之前接受檢測。受檢人士若在5月18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在4月25日、4月30日、5月1日或5月2日曾身處香港深水灣泳灘超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於5月23日或之前接受檢測。 受檢人士若在5月18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在5月7日至20日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）， 須於5月23日或之前接受檢測: 天水圍天澤邨澤辰樓B及C翼地下神召會禮拜堂天澤幼 兒園 將軍澳和明苑和逸閣(A座)地下青衣商會將軍澳幼稚園 樂富橫頭磡邨宏祖樓地下禮賢會樂富幼兒園 大埔富亨邨第1期天主教聖母聖心小學 九龍城延文禮士道39號九龍塘天主教華德學校 九龍塘基堤道4號聖羅撒學校



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責任編輯：鄧凱文