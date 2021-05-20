  • 30°C
香港時間 : 2021520日 (週四) 23:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】8處所納強檢名單包括6學校　薄扶林道89號寶翠園第1座上榜【附名單】

社會 23:01 2021/05/20

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

8處所納強檢名單包括6學校，薄扶林道89號寶翠園第1座上榜（ 梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，港府今（20日）表示，因應一宗曾於香港居住的非本地確診個案，有一幢住宅大廈被納入強制檢測公告。此外，因應早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，於指定期間曾身處一個指明地方的人士需要再次進行檢測。

另外，由於6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該六間學校亦被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

納入強檢名單詳情包括：

  • 任何在4月22日至五5月20日期間曾身處香港中西區薄扶林道89號寶翠園第 1 座超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月23日或之前接受檢測。受檢人士若在5月18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
  • 任何在4月25日、4月30日、5月1日或5月2日曾身處香港深水灣泳灘超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於5月23日或之前接受檢測。 受檢人士若在5月18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
  • 任何在5月7日至20日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）， 須於5月23日或之前接受檢測:
    • 天水圍天澤邨澤辰樓B及C翼地下神召會禮拜堂天澤幼 兒園
    • 將軍澳和明苑和逸閣(A座)地下青衣商會將軍澳幼稚園
    • 樂富橫頭磡邨宏祖樓地下禮賢會樂富幼兒園
    • 大埔富亨邨第1期天主教聖母聖心小學
    • 九龍城延文禮士道39號九龍塘天主教華德學校
    • 九龍塘基堤道4號聖羅撒學校

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

相關文章

【新冠肺炎】深圳增3宗境外輸入確診個案　其中一人來自香港
今日 11:38
【新冠肺炎】深圳增3宗境外輸入確診個案　其中一人來自香港
【新冠肺炎】本港新增1宗輸入個案　26歲女患者無病徵從印尼抵港
今日 14:28
【新冠肺炎】本港新增1宗輸入個案　26歲女患者無病徵從印尼抵港
【新冠肺炎】居薄扶林寶翠園18歲女赴深圳兩周後確診　曾接種兩劑疫苗
今日 14:40
【新冠肺炎】居薄扶林寶翠園18歲女赴深圳兩周後確診　曾接種兩劑疫苗
【新冠肺炎】薄扶林寶翠園18歲女赴深圳後確診　15天前完成接種2劑復必泰疫苗
今日 18:56
【新冠肺炎】薄扶林寶翠園18歲女赴深圳後確診　15天前完成接種2劑復必泰疫苗
【新冠肺炎】43歲抵滬確診男曾去年2月在意大利染疫　當局相信患者屬復陽個案
今日 19:27
【新冠肺炎】43歲抵滬確診男曾去年2月在意大利染疫　當局相信患者屬復陽個案
【新冠肺炎】醫管局指有康復者持續感到抑鬱或焦慮　約1成人出院後半年肝腎功能仍未回復
今日 22:12
【新冠肺炎】醫管局指有康復者持續感到抑鬱或焦慮　約1成人出院後半年肝腎功能仍未回復

你可能感興趣

【新冠肺炎】深圳增3宗境外輸入確診個案　其中一人來自香港
今日 11:38
【新冠肺炎】深圳增3宗境外輸入確診個案　其中一人來自香港
【新冠肺炎】本港新增1宗輸入個案　26歲女患者無病徵從印尼抵港
今日 14:28
【新冠肺炎】本港新增1宗輸入個案　26歲女患者無病徵從印尼抵港
【新冠肺炎】居薄扶林寶翠園18歲女赴深圳兩周後確診　曾接種兩劑疫苗
今日 14:40
【新冠肺炎】居薄扶林寶翠園18歲女赴深圳兩周後確診　曾接種兩劑疫苗

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩