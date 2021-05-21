【娛圈秘聞】古天樂堪稱最佳老闆　媒體人爆古仔溫馨小故事：名望是累積而成

▲ 媒體人爆前老闆古天樂溫馨小事，成功非僥倖：「名望是日常累積而成。」

近年古天樂已跟男神、大慈善家等讚美詞語掛勾，身為電影公司的主理人的古生，更成為大家心中最想擁有的老闆。曾效力古仔的媒體人Terry，日前在他的社交網站分享兩件古天樂的溫馨小故事，直言：「古生而家嘅名望，絕對係日常累積而成。」

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▲ （Facebook圖片）

古天樂關注各階層

貴為香港演藝人協會以及香港電影工作者總會會長，同時兼為旗下座擁數百名員工的電影公司老闆，古天樂在業內的名望越來越高，經常都有各階層人士分享與古仔之間的小故事。

近日一名曾經效力古仔的傳媒人Terry，在他的Facebook專頁「Terry的媒體懶人堂」，分享了一張與古仔的合照，現時已經自立門戶成為老闆的他，憶起當年為古仔打工數年間發生過的往事，首先第一個小故事：

【事件一】

我同事同家姐傾電話，古生經過，

問有咩咁好傾？同事就遞個電話俾古生。

同事家姐：你邊位？

古生：你又邊位？

同事家姐：…

古生：你做緊咩？

同事家姐：下，返緊工…

古生：我問你就答嘅真係呢。

最後古生入𨋢，同事攞返個電話，

佢家姐勁無奈，問個男人係邊個？

同事：佢係古天樂。

同事家姐：頂！點解你唔早講！？吖！！！！

接著，他再講另一件事：

【事件二】

公司開會，古生行過，見到大堂有個男人坐咗喺梳化。

好耐之後，古生再行過，仲見到個男人坐喺度。

然後古生問我「佢喺度好耐喇喎，罰留堂咁，你問下佢咩事啦。」

然後我行去問個男人，原來佢係等緊見工。

我：嗰位先生話佢等緊interview。

古生：咁你問吓佢係見邊個部門？

問完之後，我再講返古生聽。

然後古生行咗去個部門主管門口，敲門溫馨提示，

話有位先生嚟見工，但預得太早嚟到，所以等緊。

結果個男人望住古生呆咗。

然後Terry續謂：「就係呢啲真人真事，出現喺各大小訪問同媒體。我哋親眼見住，堂堂古天樂為好多大家講唔出名嘅藝人，親自出面幫手鋪路，爭取演出同參與製作嘅機會。咁好嘅會長，邊度搵？香港人睇完古生尋秦，又睇古生尋電影夢。祝古生成功。」

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帖文下方又有更多網民留言，分享曾經在各處巧遇古仔、與古仔之間的溫馨小故事，亦有不少人想成為古仔的員工：「佢公司仲請唔請人？」

古仔曾做過的好事數之不盡，包括在內地建立上百間校舍，在新冠肺炎的影響下電影業陷入低潮時，向電影基層發放援助金、開拍電影振興業界，多次向患上重病的業界人士包括李明蔚、李健仁等。

而古天樂自己本人從來都沒有向外公開提及自己的善行，只是受惠人士後來公開答謝古天樂後，才令大眾知道古仔的善行。

同場加映：郭富城專訪