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【疫苗接種】專家建議疫苗接種率達7成以上學校　可全面復課甚至免戴口罩　

社會 10:22 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

劉宇隆料降低年齡門檻對接種疫苗的進度不是幫助很多。

食物及衞生局副局長徐德義星期三（5月19日）表示，政府正與復必泰藥廠聯絡，審視有關降低接種疫苗注射的年齡至12歲至15歲。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（21日）在香港電台節目中表示，降低年齡門檻對接種疫苗的進度不是幫助很多，因為18歲以下人士佔總人口只是9%，相當於60至70萬人。他期望有教會背景的中學，包括天主教、基督教及佛教等的宗教領袖可以發揮他們的作用，令年輕人主動思考打針而並非被動去做，同時學校應該舉行研討會，讓學生討論是否注射疫苗。

劉宇隆建議疫苗接種率達到7至8成的學校可以全面復課，甚至可以毋須戴口罩，其他未達到7至8成接種率的學校，就只能維持半日面授課堂，全部人仍要戴口罩。他認為必須要區分到主動參與接種疫苗的學校，如果沒有區分，就會欠缺動力推動學校及學生的積極性。

最新29間疫苗接種中心分布：

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則表示，加拿大及美國已批准降低接種復必泰疫苗門檻到12至15歲，他預料歐盟很快亦會公布有關決定，他相信本港也會批准有關接種年齡。

崔俊明指出，香港大學正進行青少年接種疫苗的相關研究，現時未知有關結果如何，不過本港過往都是根據外國的研究結果去處理。他表示本港12至15歲人士佔總人口3%，相當於20多萬人，如果年輕人接種疫苗，對老師及其他成年人來說是好的榜樣，同時亦能夠保護那些因為健康問題而不能夠接種疫苗的人士，發揮屏障作用。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

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