【新冠肺炎】消息：今日僅增一宗輸入個案　本地連續5日零確診

▲ 消息指今日無新增源頭不明個案。

本港新冠肺炎疫情似有緩和，消息指，今日（21日）僅新增一宗輸入個案，沒有源頭不明病例，即本港連續5日零確診，衞生防護中心和醫管局下午不設疫情記者會。

衞生署衞生防護中心昨（20日）公布，新增1宗確診個案，屬輸入病例，26歲女患者從印尼抵港，無病徵，抵港後入住西營盤華美達海景酒店。

早前一名4歲男童被列作源頭不明本地個案，惟政府覆檢結果，抗體及病毒測試都呈陰性，被指結果屬「假陽性」。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇經視察金域化驗和衞生署公共化驗所，沒有發現流程有問題，或出現樣本受污染的情況，確定屬真陽性病例。詳情即看：【下一頁】

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一名居於薄扶林寶翠園18歲女大學生，5月5日赴深圳後2周確診，衞生防護中心指，她在4月13日及5日4日完成接種兩劑復必泰疫苗，但其病毒CT值達35至38（即病毒量非常低），抗體測試呈陽性，相信她屬早前感染個案出現「復陽」。詳情即看：【下一頁】

另外，亦有一名43歲曾於意大利確診的本港男子，5月16日前往上海，翌日（17日）確診。衞生防護中心指，仍需了解男患者的病毒值，才能判斷感染源頭，但相信他是復陽個案。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙