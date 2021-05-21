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【綠置居派表】啟鑽苑及租置公屋下周五可交表　綠表戶心儀租置盼一炮過全付置業

社會 11:38 2021/05/21

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楊太到場取綠置居申請表。（吳卓峰攝）

新一期綠置居今日（21日）起派發申請表，並於下周五（28日）開始接受申請，為期兩周，6月10日截止申請。今期推售全新項目鑽石山啟鑽苑，售價118萬至385萬元。由於綠表買家最高可申請95%按揭，即最平不用6萬元首期便可以「上車」。

位於觀塘建生廣場的房委會綠置居銷售處，多名市民今早到場取表，參觀單位模型，了解情況。已退休、居於觀塘安達邨的楊太稱，現時月租約2千餘元，與其交租不如供樓，盼於同區購入租置公屋貨尾做業主，例如觀塘翠屏邨、將軍澳各屋邨也可考慮。她認為價錢吸引，只需數十萬元，子女有足夠能力全付樓價，讓兩老退休居住，毋須承造銀行按揭。

新項目鑽石山啟鑽苑提供2,112伙，單位實用面積由約184至約481平方呎，以市值5折推售，售價由約118萬至約385萬元不等；平均呎價7,390元。除了推售啟鑽苑，還有上期綠置居525伙餘貨單位，包括青衣青富苑及柴灣蝶翠苑。

同時，800伙「租置公屋」餘貨單位，一併於今次銷售計劃中推售。房委會指，出售「租置計劃」回收單位予綠表人士時，將沿用現行機制定價。截至2021年1月，39個「租置計劃」屋邨中，所有未售單位的定價介乎約14萬至126萬元。

今期銷售計劃最快7月攪珠，9月揀樓。成功申請者在揀樓時，可選擇購買綠置居或租置公屋。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰、陳子謙

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