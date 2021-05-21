【抗癌鬥士】眾籌成功試新療法戰勝癌魔　22歲血癌少年重獲新生：感謝大家

▲ 眾籌成功試新療法戰勝癌魔，22歲血癌少年梁碩銘重獲新生。

中華聖潔會靈風中學22歲校友梁碩銘，3年前患上血癌，不幸在去年11月復發，急需300萬元進行新型療法，故在網上發起眾籌，短短2日內就籌集到足夠醫藥費。昨日（20日）他在社交媒體發文，經過一段時間的治療後，發現體內已經沒壞細胞，有望今日可以出院。

梁碩銘在19歲首次發現患上血癌，不幸在去年11月復發，需立即住院接受治療，暫停學業。但由於化療及標靶藥物治療效果未如預期，醫生建議他可考慮使用一種新型的細胞療法CAR-T。但CAR-T藥費昂貴，未納入醫管局藥物名冊，需自費約300萬港元。

不過，梁碩銘在單親家庭長大，加上父親因疫情失業，未能承擔高昂的治療費用。他在今年3月在網上發起眾籌，大量有心人伸出援手。募捐不足30小時，梁碩銘表示已籌得足夠醫藥費，並得以在4月底進行治療。

▲ （梁碩銘Instagram）

他昨日在Instagram表示，已於4月23日成功輸入CAR-T細胞，及後經過數星期治療，昨日抽取骨髓檢驗，報告顯示體內已沒有壞細胞，有望在今天出院，與家人重聚，他又再次感謝大家：

感謝大家讓我有一個重生的機會。

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責任編輯：羅嘉欣