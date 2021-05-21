  • 32°C
香港時間 : 2021521日 (週五) 12:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夫妻爭執】224磅人妻狠坐頸部逼道歉　丈夫求饒不果窒息慘死

親子 11:10 2021/05/21

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

丈夫遭妻子坐在頸部，窒息而死。

夫婦發生爭執應理性解決，不應訴諸武力。俄羅斯一名體重逾200磅的45歲人妻，竟因與丈夫吵架，一怒之下活活將丈夫「坐死」，事件令人震驚。

45歲的Tatyana O體重達224磅，近日醉酒後與丈夫Aidar發生爭執，「火遮眼」直接坐在丈夫的頸部，並要求丈夫道歉。儘管丈夫多番求饒，惟Tatyana仍不罷休。

女兒發現不妥求鄰居報警

女兒聽到爭執聲後進房查看，發現媽媽的瘋狂行為，而且父親的臉朝下躺在床上，急忙找來鄰居幫忙。不過，鄰居來到卻認為，這只是夫妻之間的家庭糾紛，不欲介入。

其後，Tatyana發現Aidar似乎斷氣，驚恐地不斷搖晃他和呼叫他的名字，鄰居因Tatyana的尖叫聲而趕回來，發現情況不妥後急忙報警。然而，當救護車到達現場後，Aidar已經斷氣，驗屍報告指出，Aidar是死於窒息，Tatyana坐在丈夫頸部，並用雙腳壓制丈夫的頭部，使他不能動彈。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Tatyana表示，自己當時只是想讓喝了酒的丈夫「冷靜下來」，並非存心殺人。法院審理後判定謀殺罪名不成立，疏忽致死罪名成立，須接受18個月勞動服務。然而，俄羅斯調查委員會表示，會再提出上訴，控告Tatyana謀殺。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【自私丈夫】丈夫每日搭的士返工拒搬離村屋　港媽獨湊兩女跨區迫車返學崩潰
14:46 2021/05/17
【自私丈夫】丈夫每日搭的士返工拒搬離村屋　港媽獨湊兩女跨區迫車返學崩潰
【最壞身教】港爸食肆用餐後自行執枱　港媽喝止：畀咗加一梗係要侍應執
12:29 2021/05/20
【最壞身教】港爸食肆用餐後自行執枱　港媽喝止：畀咗加一梗係要侍應執
【丈夫出軌】賤夫拋妻棄子16年音訊全無　染疫後要求妻女撫養私生子揭已另組家庭
15:38 2021/05/12
【丈夫出軌】賤夫拋妻棄子16年音訊全無　染疫後要求妻女撫養私生子揭已另組家庭

你可能感興趣

【自私丈夫】丈夫每日搭的士返工拒搬離村屋　港媽獨湊兩女跨區迫車返學崩潰
14:46 2021/05/17
【自私丈夫】丈夫每日搭的士返工拒搬離村屋　港媽獨湊兩女跨區迫車返學崩潰
【最壞身教】港爸食肆用餐後自行執枱　港媽喝止：畀咗加一梗係要侍應執
12:29 2021/05/20
【最壞身教】港爸食肆用餐後自行執枱　港媽喝止：畀咗加一梗係要侍應執
【丈夫出軌】賤夫拋妻棄子16年音訊全無　染疫後要求妻女撫養私生子揭已另組家庭
15:38 2021/05/12
【丈夫出軌】賤夫拋妻棄子16年音訊全無　染疫後要求妻女撫養私生子揭已另組家庭
夫妻之道 網絡熱話 家庭教育 家庭關係

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩