【夫妻爭執】224磅人妻狠坐頸部逼道歉　丈夫求饒不果窒息慘死

▲ 丈夫遭妻子坐在頸部，窒息而死。

夫婦發生爭執應理性解決，不應訴諸武力。俄羅斯一名體重逾200磅的45歲人妻，竟因與丈夫吵架，一怒之下活活將丈夫「坐死」，事件令人震驚。

45歲的Tatyana O體重達224磅，近日醉酒後與丈夫Aidar發生爭執，「火遮眼」直接坐在丈夫的頸部，並要求丈夫道歉。儘管丈夫多番求饒，惟Tatyana仍不罷休。

女兒發現不妥求鄰居報警

女兒聽到爭執聲後進房查看，發現媽媽的瘋狂行為，而且父親的臉朝下躺在床上，急忙找來鄰居幫忙。不過，鄰居來到卻認為，這只是夫妻之間的家庭糾紛，不欲介入。

其後，Tatyana發現Aidar似乎斷氣，驚恐地不斷搖晃他和呼叫他的名字，鄰居因Tatyana的尖叫聲而趕回來，發現情況不妥後急忙報警。然而，當救護車到達現場後，Aidar已經斷氣，驗屍報告指出，Aidar是死於窒息，Tatyana坐在丈夫頸部，並用雙腳壓制丈夫的頭部，使他不能動彈。

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Tatyana表示，自己當時只是想讓喝了酒的丈夫「冷靜下來」，並非存心殺人。法院審理後判定謀殺罪名不成立，疏忽致死罪名成立，須接受18個月勞動服務。然而，俄羅斯調查委員會表示，會再提出上訴，控告Tatyana謀殺。

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責任編輯：王明芳