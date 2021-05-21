【台灣抗疫】逾千名退休醫護報名加入抗疫前綫 醫生感動：抗疫少一個人也不行

▲ 超過千名退休醫護響應徵召令。

台灣新冠肺炎疫情升溫，台北市更面臨醫療人手短缺的問題，台北市長柯文哲日前向退休醫護徵召令，至今已有逾千人響應。雖然有人擔心退休醫護年紀大照顧確診者會有危險，但報名參與的退休醫護卻揚言有困難就要幫，令現職年輕醫生表示感動，並以身為抗疫一員為榮。

台灣外科醫生江坤俊今天在個人facebook上發文，指那天看到柯文哲市長對退休醫護發出徵召令，短短的時間就有將近千人報名，他坦言內心真的很澎湃，雖然有人問他「她們相對年紀都比較大了，去照顧這些確診者不會很危險嗎?」但他相信救人已成為醫護的本能。

沒有辦法，因為她們照顧了一輩子的病人，病人有需要就往前衝，早就已經變成很多醫護的本能。

他憶述，記得去年疫情剛爆發，他在ICU病房，看到學姐教導學妹穿防護衣，期間不斷叮嚀學妹注意事項，學姐和學妹表情都很緊張，但穿好防護服裝後，她們進去照顧確診者的神情卻是非常堅決

我真的以身為她們的一位子為榮！

他強調，在這個時期，唯有團結才能成功抗疫，

你我都是防疫的一份子，這次的抗疫少一個人都不行！

▲ 台北市長柯文哲日前向退休醫護徵召令，至今已有逾千人響應。

▲ 醫護奮戰在抗疫前綫。

▲ 醫護奮戰在抗疫前綫。

▲ 醫護奮戰在抗疫前綫。

台灣過去幾日確診個案數字急增，5月20日最新數字增加了286本土個案。台灣經發局已宣布，量販店、大賣場、超商、傳統市場等量販店，所有餐飲禁止堂食，全面外帶，公告後即刻實施，若違反規定將罰3,000至1.5萬元新台幣罰款。

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責任編輯：王明芳