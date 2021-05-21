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【ERROR自肥企画】《ERROR流忍者》圓夢變短劇　古裝有前科曾向《東邪西毒》致敬

娛樂 11:03 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《ERROR流忍者》圓夢變古裝劇。

《ERROR自肥企画》近期大熱，昨晚一集肥仔以隊長身份，表示會由團隊角度出發，讓ERROR可以自肥，其中不少網民渴望ERROR可以拍短劇，結果自肥項目就是「拍劇集」，且一拍就有兩個短劇！

ERROR首個古裝劇

首個短篇劇向荷里活片《幽靈刺客》（The Blade）致敬，當中model蘇小小（Zoe）演女特務，Agent L一身《幽靈刺客》造型大展英雄救英，當中蘇小小的誘人OL打扮，最為搶眼。

而第二個短劇屬重頭戲，因成員阿Dee及肥仔，以至不少粉絲，都渴望多次在ERROR節目出現過的「ERROR流忍者」搞笑情節變成真劇集，故今集自肥項目便還大家一個心願。

《ERROR流忍者》變古裝短劇。（取自facebook）

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短劇《ERROR流忍者》製作算認真，且是日本古裝，在本土劇中極為少見，很是破格，當中阿Dee可以繼續做「大師兄」角色，而193就飾演劍客金田一九杉，肥仔則演伊賀少主，保錡演妖術怪忍。

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曾向王家衛取經

其實ERROR古裝造型不是首次出現，近日因無制限OT編集團大熱，網民翻炒過去不少用心製作，其中《花姐ERROR遊1》中，Mike導已經盡展玩得癲的本色。

有網民近日把當時《花姐ERROR遊》還原王家衛《東邪西毒》的片頭再發布，當中由白底黑字過場字幕，大海空鏡，都跟足原裝版本。

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而193扮張國榮，拿著劍露半邊臉，阿Dee演梁家輝的頭髮造型，以加快鏡式動作場面、爆炸畫面一一重現，被網民大讚十分高質。

撰文 : TOPick柴犬出動

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