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【商場動向】裕民坊YM2型格藝術裝置《Time Loop時環》 無限符號木建築成休憇打卡點

休閒消費 10:54 2021/05/21

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裕民坊YM2的藝術裝置《Time Loop時環》，其「扭麻花」的設計極為型格。（相片來源︰信和集團）

全新商場裕民坊YM2己於4月開幕，同時信和集團為成立50周年誌慶，特別為觀塘社區設計藝術裝置《Time Loop時環》，並於於裕民坊商場YM2入口永久設置，令這社區型格起來。

《Time Loop時環》與裕民坊YM2的環境相融。

這藝術裝置由英國設計師Paul Cocksedge設計，形狀宛如一個無限的符號，一方面象徵了觀塘獨有的魅力，另一方面代表了該區恆久不息的蛻變。裝置寓意不斷循環，既代表過去，也象徵著未來。這《Time Loop時環》採用可持續來源的木材作為其中一種主要物料，獨一無二的紋理更為裝置加添了質感，並隱喻香港歷史和景觀，層層交織且新舊共融。此外，雕刻在裝置上的雙語「無限」詩篇 ，更反映時間的流逝。

木建築《Time Loop時環》可讓人閒坐，也是設計師Paul 的原意。（相片來源︰信和集團）

設計師Paul 亦想居民坐上《Time Loop時環》時，「讓它成為城市流動和變化的一部份，而這作品象徵著一個屹立多年的地方，努力不懈地奮鬥和蛻變。」

4月落成全新的商場裕民坊YM2，商場及公共設施總面積佔地逾35萬平方呎，現已分階段開放，除了零售及餐廳外，場內的裕民里及裕民市集亦會同步開幕，多達29間餐廳將會陸續進駐，地下G樓層就有酥妃皇后、春芳號、雞翼山、恆香老餅家等舖，另外，這裏也特設裕民里，邀請昔日裕民坊的小店復業，主要經營售賣日常用品、服飾、經典小食及家居服務等，有空不妨逛逛。

裕民坊YM2內特設特設裕民里，邀請昔日裕民坊的小店復業。（相片來源︰市建局）

記者︰馮柏偉

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