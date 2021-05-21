衛詩雅婚姻生活現曙光？　智能門鎖成護花使者

早前完成電影謝票工作的衛詩雅（Michelle），坦言因電影拍攝而令她開始想像未來的伴侶和家庭，但原來她心目中的Mr. Right不只愛貓Archie一個！到底是她花心，還是另有他人鎖住她的芳心呢？一於聽聽她現身說法啦！

工作繁忙的Michelle，平日工作行程密麻麻，除了要記著各項工作安排和對白，有時還得把大包細包的戲服和相關物品帶回家。試想想，當你兩手捧滿物件時，可以如何開門？別說用鎖匙開門的傳統門鎖，即使是按密碼的電子鎖，對Michelle而言都不夠體貼方便。慶幸她最終找到她的Mr. Right——施耐德電氣（Schneider Electric）的S51智能門鎖，為她組織幸福家庭邁向一大步。

指紋驗證 一按一壓即開鎖

或者大家會問，智能門鎖跟密碼鎖同是電子門鎖，兩者有何分別呢？以S51智能門鎖為例，它採用指紋識別技術，而且指紋驗證器設於門柄上，因此手指一按、手掌一壓，單手即可開門，驗證、開鎖、開門一氣呵成。門鎖運用了瑞典FPC生物辨識科技，感應速度只需半秒，而且可360度辨識別指紋，無論是每日買餸的主婦，抑或常常帶大量文件回家的打工族，都不用再怕開門遴迍或「無手開門」等問題。

但指模驗證器在門外，走廊不時會有人經過，那麼電影裡常有的「膠片偷指模開門」的情節會發生嗎？S51智能門鎖所運用的瑞典FPC科技，指紋辨識需要配合體溫，因此「特工情節」難以發生。

▲ S51智能門鎖，只要手指一按、手掌一壓，單手即可開門。

容納100組指紋 成員最多都無煩惱

另外，門鎖結合ST晶片「意法半導體」，可容納最多100組指紋，指紋讀取壽命最高達20萬次，加上低耗電設計，真正做到高性能高防護。即使家中有工人姐姐，只要把她的指紋記錄到門鎖，便毋須額外給她密碼或門匙，既可避免她們忘了密碼和門匙無法入屋，亦可防止相關電子門鎖的資料外洩。

四合一開門方式 含高防護密碼鎖

針對香港家居環境多樣多變的特點，S51智能門鎖還提供另外3種開門形式，包括傳統的以機械鑰匙開鎖、以智能匙咭作拍卡開鎖，及在智能觸屏輸入密碼打開密碼鎖，以滿足不同用戶的各種需要。

▲ S51智能門鎖還提供另外3種開門形式，包括傳統的以機械鑰匙開鎖、以智能匙咭作拍卡開鎖。

在密碼鎖方面，為了反偷窺，S51智能門鎖設有「虛位密碼」功能，用家在輸入正確密碼時，可於密碼前後隨意輸入其他數字，擾亂有意偷窺的人，防止密碼外洩。在家居安全的大前提下，S51智能門鎖的密碼鎖亦提供使用上的彈性。很多人都會在家中招呼朋友，但有時朋友到了門口，主人卻未必能即時應門；又或者屋主一時漏帶物件，需要家人朋友代為到家中拿取。為了應對這些情況，S51智能門鎖可提供臨時密碼供一次性使用，既可方便訪客和應付突發事件，亦減低密碼洩漏的風險以至更改密碼的麻煩。

▲ S51智能門鎖可提供臨時密碼供一次性使用，既可方便訪客和應付突發事件，亦減低密碼洩漏的風險以至更改密碼的麻煩。

手柄兩大設計 防意外開門

外在的威脅可以防住，那麼內部的意外又如何是好呢？除了Michelle家有愛貓Archie，不少香港家居都有寵物或者小孩，屋內開門不必使用指紋，會否導致門鎖被意外打開？S51智能門鎖針對手柄有兩大設計，首先是「手柄鎖定」，只要輕撥室內手柄位置下的鎖鍵，手柄即時上鎖，即使如何按壓亦無法開門，從而防止小偷利用防盜眼開鎖，以及預防屋內小朋友或寵物意外觸碰門柄開門。其次是「一鍵反鎖」，手柄下方設有反鎖鍵，只需一扭便能將大門反鎖，進一步提升安全級別。

▲ 只要輕撥室內手柄位置下的「手柄鎖定」，手柄即時上鎖，即使如何按壓亦無法開門。

S51智能門鎖功能多又安全，如此細心體貼，難怪獲得Michelle的芳心！想跟她一樣親身體驗施耐德電氣S51智能門鎖的好處？即到 https://bit.ly/3exWxpY，了解產品詳情及查詢銷售地點。



（特約）