【浪子回頭】陳冠希收起昔日叛逆氣質　回歸平淡樂做湊女暖爸

▲ 陳冠希不再是花美男。

現居於美國的陳冠希（Edison），自女兒Alaia出生後形象大變，不時在個人社交媒體分享愛妻秦舒培和女兒的生活照。有女萬事足的陳冠希，亦不如以前專注外表打扮，由昔日浪子型男變成暖男爸爸。

其實Edison是在2017年與秦舒培結婚，婚前以285萬美元在洛杉磯購入4千呎獨立屋建立愛巢。近日，Edison在IG分享與太太睇球賽的照片放閃，但卻被網民將重點落在Edison的M字額上。

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▲ 陳冠希近照。（IG圖片）

Edison順應自然

現年40歲的陳冠希，昔日以靚樣見稱，曾風摩萬千少女的心，但近年Edison將重心放在家庭，加上淡出幕前，令Edison形象大變。

開Live時，Edison更會以素顏示人的陳冠希將魚尾紋、眼袋、癦屎和鬚根都表露無遺。

▲ 素顏開Live。（IG圖片）

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風摩萬千少女

Edison在香港就讀國際學校時曾與謝霆鋒為同學。在1999年，Edison因拍黎明的信用卡廣告被星探相中，後來在20歲以歌手身份正式出道，曾發行多張專輯。

千禧年代，Edison更是電影界寵兒，拍攝的作品包括《特警新人類2》、《玉女添丁》、《九個女仔一隻鬼》、《無間道》等，現在成不少人的港產片集團回憶。

因此有網民曾就昔日的Edison和今日姜濤的顏值作出討討，掀起城中熱話。有網民認為當年的Edison「素顏靚仔」、「光頭都靚仔」、「五官無可挑剔」等。

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培養愛女做藝術家

現在將重心放在家庭的Edison定居美國，其洛杉磯的4千呎獨立屋內設施很多，包括5間睡房、6間浴室，其中，主人房的透明浴室設計創新，增加屋內通透感。

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全屋角落放滿Edison的珍藏藝術品，包括其最愛的Bearbrick及抽象畫，似乎有意從小培養女兒Alaia對藝術的興趣。

同場加映：姜濤訪問