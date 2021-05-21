【校長專欄】鼓勵孩子厚面皮不懂就問 校長：提問是打開學問的大門

▲ 陳校長表示，鼓勵孩子發問十分重要。

近來，為學校興建新校舍與不同的人士會議，除了外形結構，還有室內設計、機電線路、環境綠化等等。我和一眾老師因為不是相關專業，很多東西也摸不著頭腦，於是我們在這個期間到不同學校參觀，詢問友校當年的佈局及設計，同時亦順道了解學校特色，當作是和老師們的專業成長。

因為我們不懂，所以在與其他人士開會前及開會後，我和老師們都要再開會商談，一方面了解圖則及各項資料，另一方法也要交換彼此的看法，融合大家的觀點，再告訴對方。我記得有一次，負責介紹學校各個課室及特別室的人員向我們展示了一幅的圖，那是關於課室裏面的燈、電插座、各類線路的佈置安排。他展示了之後，就問我們看看有沒有問題，其實那些圖在會議前已經電郵了給我們，可是我們自然一竅不通。

於是，那時我說﹕「基本上我們完全看不懂，可否當我們小學生那樣解釋一次那些符號代表什麼？」之後，那位先生就很努力地用我們明白的語言講解一次給我們知道，我們才開始明白那些圖的意思。

後來我想到，孩子的學習也是如此吧，因為不懂，於是要找人幫助，尋找解決的方法，遇到有些事情，其實真的不明白，就要跟老師說﹕我真的不明白啊！作為成年人，無論是老師或是家長，究竟我們有沒有時刻用孩子的語言來跟他們溝通呢？有時候，我們要轉化成孩子懂得的語言回答他們，實在需要動一動腦筋，有時候，他們的提問也能夠引起我們的思考。

還記得小女曾經問我「為什麼別人那麼不禮貌？如果他這樣對我，我也要這樣對他。」這個問題似簡單又難回答，既又要教導她要包容，要愛護人之餘，今時今日也要教導孩子懂得保護自己，怕他們太良善會被人欺負，這就是家長的矛盾了。

但說回正題，鼓勵孩子發問，是十分重要的事，要最重要的，莫過於教他們「面皮厚」一點，這個在孩子初小時還容易，到了他們高年級時，仍然不怕「面懵不怕錯」地提問，那就不容易了，做得到的話，就打開了學問的大門了 。

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