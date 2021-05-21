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【確診個案】潘烈文認同4歲男童雙重染疫干擾檢測　惟未能判斷個案屬真確診或假陽性

社會 11:16 2021/05/21

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港大公共衞生學院教授潘烈文。(資料圖片)

本港上周六（15日）被列確診的一名4歲男童因入院後檢測和抗體測試均呈陰性，一度被質疑為假陽性個案。不過，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨午視察負責有關檢測的化驗所後，表示相信該男童是真陽性，指男童可能早在今年1月時已染疫，但因病徵輕微故未能產生抗體，或同時感染其他可導致出疹及發燒的病毒，導致「病毒干擾」，致其新冠病毒載量低。

港大團隊分析男童到私家化驗所進行的病毒樣本，作出基因排序，香港大學公共衞生學院教授潘烈文早前表示，結果發現樣本中並沒有新冠病毒的基因。

潘烈文今早（21日）接受電台訪問時指，個案屬特殊例子，目前未能判斷男童是真確診或陽性個案，認為男童有可能是早於一月時受感染，或因雙重感染受到干擾。他表示，過去亦有患者有類似情況，如病人同時感染其他病症，首個感染會產生免疫作用，以致壓低其他病毒數量的反應。

他又指，其負責的相關研究結論與袁國勇所說沒有分歧，只是兩者用不同測試的敏感度並不相同，如樣本的病毒濃度低，有機會未能顯示出陽性結果。

曾為男童看症的西醫楊超發則表示，男童於上月19日曾因扁桃腺發炎發燒而入院，當時病毒檢測未證實確診，至上周四（13日）患者再度扁桃腺發炎，故要求男童作病毒檢測，結果為「不確定」，但為審慎起見，當局將男童送院。

楊又指，若男童如袁國勇所指，可能於1月時已受感染，惟其上月對對病毒呈陰性，而接觸者未有受感染，但後來有一個樣本呈陽性感到奇怪。他又指，目前確診患者的抗體要升至指定水平才可出院，質疑男童在沒有抗體之下，被界定為確診個案，當局將如何處理。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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