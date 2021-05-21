【食不安心】柴灣茶餐廳飲凍檸茶突哽喉　折磨5小時入急症夾出不明硬刺

▲ 有食客分享在柴灣一間茶餐廳飲用凍檸茶時，被不明硬物哽喉。

食不安心，近日有食客分享在柴灣一間茶餐廳飲用凍檸茶時，被不明硬物哽喉，事主喉嚨不適、嘔吐大作，最後折磨了5個小時，經急症室醫生協助取出硬物，才發現是一枝白色硬刺，懷疑是硬身毛掃。

一名網民昨日在Facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」發帖，指自己在柴灣宏德居一間茶餐廳飲凍檸茶時，被一枝尖銳硬膠骨物體哽喉，要去急症室求醫，由醫生用一個長夾在喉嚨中夾出硬刺，二人都嚇了一跳。

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有網友詢問事主詳情，事主回覆稱，醫生也研究了不明物體良久，認為是「尖銳硬膠次」。事主又形容哽喉時的不適感：

個支（枝）野打環（橫）插住喉嚨唔上唔落，嘔左4次都嘔唔到！折磨5個鐘頭，先去急症睇吓係咩寧（令）到自己咁辛苦！

事件引起網友議論，有人就表示自己小時候也去過該餐廳飲紅豆冰，發現有烏蠅，形容是「一世陰影」；也有人猜測事主飲到的不明物體，其真身是「清潔擦膠條」或「洗杯擦硬毛」。

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責任編輯：羅嘉欣