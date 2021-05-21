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【好聲好戲】陳自瑤自學石岐話鄉音　完美聲演繹鄧碧雲媒人婆獲大讚【有片】

娛樂 11:55 2021/05/21

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陳自瑤在《好聲好戲》中以石岐話配音。

TVB綜藝節目《好聲好戲》新一輪參賽者比賽在前晚開始，洪永城、陳自瑤（Yoyo）、楊潮凱及羅毓儀於昨晚（5月20日）《好聲好戲》各自聲演經典劇集《大時代》、《流氓皇帝》及《溏心風暴3》的經典場面。

當中洪永城及羅毓儀的表現未如理想，而陳自瑤就獲一致好評，奪得7盞綠燈。Yoyo今次選擇聲演《流氓皇帝》中一場鄧碧雲的經典場面，戲中的雲姐演媒人婆，中氣十足、表情生鬼，而且講石岐話口音獨特。

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陳自瑤在《好聲好戲》中以石岐話配音。（截圖）

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陳自瑤表現出色

陳自瑤配音時七情上面，說話中氣十足兼大聲，又連鄧碧雲的鄉音尾音都跟到足，手部動作亦非常配合演戲。

當中要數最難模仿的就是用石岐話演戲，陳自瑤透露揀選此場後其實完全不知道鄧碧雲在說甚麼，並以為身邊會有人可以教她講石岐話，怎料並沒有。於是，她只可以不停聽不停睇，靠死記口音的方式去詮釋再加入演技，過程非常用心。

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陳自瑤努力獲肯定

陳自瑤之後也在Instagram發表感愛指：「由練習嘅時候就好驚自己配唔到，真係好大壓力唔係講笑，由揀左呢條片去參賽就開始一路驚，終於完成了」

她付出的努力並沒有白費，獲得7位評判一致綠燈通過。曾與鄧碧雲合作的阿姐汪明荃都大讚陳自瑤演出對方的神髓，連鄉音也講到，非常神似。

陳自瑤獲得7盞綠燈，成全晚表現最好的參賽者。（截圖）

另一評判陳永信也大讚陳自瑤「好！好！好！」不但講到石岐話，亦配合到鄧碧雲的表情，非常入戲，更指連一般配音員都未必有此水準。

網民亦留言指陳自瑤的演出好驚喜：「yoyo 真係好大潛質，又自然」、「Yoyo 配得好棧鬼！」、及「陳自瑤呢一段真係精彩!」好評極高。

同場加映：李施嬅專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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