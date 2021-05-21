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【電費補貼】港府6月起推行新一輪電費補貼　向每戶合共提供1,000元

社會 11:27 2021/05/21

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政府下月起推行新一輪的電費補貼，向每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元的電費補貼。

港府今日（21日）宣布，下月起推行新一輪的電費補貼，每個戶口提供1,000元的電費補貼。有關紓困措施預計涉及約28億元的政府開支，惠及超過270萬個合資格住宅用戶。

發言人表示，由下月開始，政府會連續11個月，在每月首日向當天是中華電力有限公司（中電）或香港電燈有限公司（港燈）的電力住宅用戶戶口注入80元的電費補貼，並在第12個月注入120元的電費補貼，總數共1,000元。

新電費補貼計劃的補貼額可與2008年、2011年、2012年、2013年及2020年相關計劃下未用的補貼餘額，以及電費紓緩計劃的紓緩金額，用作支付戶口帳單所示的電費。任何未用補貼可轉撥至其後月份，用以支付直至2023年12月31日或戶口結束時（兩者以較早者為準）在同一戶口帳單上所示的電費。

兩間電力公司所發出的住宅用戶電費單將反映注入的補貼。用戶如需查詢戶口的事宜，可致電中電客戶服務熱線2678 2678或港燈客戶服務熱線2887 3411。有關新電費補貼計劃的詳情，可瀏覽www.fstb.gov.hk

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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