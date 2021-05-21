【生命鬥士】1歲信信換肝後今做橫膈膜修補手術　父母憂微創手術失敗：要努力打好呢場仗

▲ 1歲信信換肝後今做橫膈膜修補手術，父母憂微創手術失敗，望信信努力打好呢場仗。

25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，急需換肝保命，獲得善心叔叔捐肝，2月1日成功進行換肝手術。信信接受換肝手術後至今逾2個月多，情況普遍穩定，時有起伏，4月中因橫膈膜升高令肺部出現壓力，需要轉回新生兒深切治療部（NICU），及後返回普通病房。早前信信媽媽帶來壞消息，指信信需要做修補橫隔膜，解決肺部漲氣的問題。手術原本在昨天（20日）進行，但延期一天，父母甚為擔憂。

媽媽早前發帖表示，信信之前一直未能移除「貓蘇」的原因是換肝是有機會影響與肝臟相當接近的橫隔膜，有機會令橫膈膜組織損壞，故須做橫膈膜修復手術，讓肺部正常運作。另外，亦須將胃喉延伸至十二指腸，讓信信的身體加快吸收營養，改善「濁親」及胃酸倒流的問題，氣管呼吸的問題改善有助將來訓練口部進食。

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換肝後再做手術 父母憂手術失敗

原本手術於本月20日進行，惟手術延期一天，終於到進手術的時候，媽媽心情忐忑，信信的小手亦緊握媽媽的手。媽媽今（21日）在社交媒體發帖，信信是次手術將會以微創方式進行但仍有風險，

聽到醫生講如果微創手術唔成功嘅話就有可能要補開大刀去做。

而醫生指，是次手術對信信來說是一個大手術，需要較長的手術時間。

▲ 一家三口。（救救小心 - 肝 facebook）

集氣為信信打氣

醫生早前曾想媽媽說明手術風險，指信信有機會做手術後肺部機能回復正常，也有機會手術失敗須重做手術。另外，放置胃喉於十二指腸同樣有風險。信信媽媽以信信第一人稱表示，

希望我係好彩嘅一份子，做完手術後就可以過返正常嘅生活！我會好努力去打好呢場仗！

最後，信信希望大家能為他加油集氣。

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信信25周出生需換肝保命

信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，甫出生已捱過不少難關。可是信信2個半月大時，確診肝臟纖維化，只有換肝才可保命，父母家人不符合捐肝要求，盼望有心人能捐出部分活肝，幸最後有一名善心叔叔願意捐肝。

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責任編輯：王明芳