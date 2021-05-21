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【啟德好去處】啟德空中花園今起開放　以航空為主題佔地約兩公頃

社會 11:37 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

位於啟德前跑道的「啟德空中花園」今日開放。（政府新聞處圖片）

土木工程拓展署宣布，位於啟德前跑道的「啟德空中花園」今日（21日）開放。

「啟德空中花園」是全港首個建於波浪形隔音屏障上的空中花園，全長約1.4公里，佔地約兩公頃，遍植花木，是啟德發展區內的嶄新地標。空中花園北面連接未來的都會公園，南面則接駁啟德郵輪碼頭、啟德跑道公園、日後的旅遊中樞發展項目，以及將來位於花園兩旁的發展項目和前跑道兩旁的海濱長廊。

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空中花園以航空為設計主題，讓市民在遊覽時重拾昔日啟德機場的情懷。花園種植了超過80種樹木和灌木，其中園景廊劃分為春、夏、秋、冬四個區域，展現四季不同的色彩，突顯本地植物的多樣性。
　　 
空中花園內設有三個架空廣場，分別為「花園廣場」、「草地廣場」及「噴泉廣場」，各具特色。此外，位於花園南面的「地面廣場」設有露天劇場，可供進行休閒娛樂活動。
　　 
由今日起至十一月三十日，市民可以透過「期間限定」的三維擴增實境手機應用程式在空中花園的「打卡位」拍攝各款有趣照片，提升遊樂體驗。有關「啟德空中花園」的資料及前往方法，可按此瀏覽網站。

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責任編輯：黃悅晴

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