【租置公屋】南區利東邨可遠望香港仔避風塘海景　最平僅售39萬首期2萬即上車

▲ 南區利東邨於1987至1988年期間入伙，共有8座，中高層單位可遠望香港仔避風塘等景色。（資料圖片）

新一期綠置居今日（21日）起派表，並於下周五（28日）開始接受申請，為期兩周，6月10日截止申請。今期綠置居發售單位包括800伙「租置公屋」餘貨單位，分布全港39個屋邨，香港、九龍及新界分別各佔4、10及25個，當中最平單位為屯門良景邨，僅售約14萬元。

房委會今日（21日）首度公開當中25個單位的室內面貌和景觀，以南區利東邨最吸引。屋邨於1987至1988年期間入伙，共有8座，今次出售的回收單位實用面積由287至490呎不等，售價介乎約39萬至74萬元。如申請人承造95%按揭，推算首期約1.95萬元可「上車」。

今次公開的單位為東逸樓33樓23室，實用面積達381呎。單位料可分間成兩房單位，亦設有浴室、露台和廚房，望樓景，但露台窗戶仍可遠望香港仔避風塘。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

此外，同屬南區的華貴邨亦屬「租置公屋」，於1991年入伙，共有5座。今次出售的回收單位實用面積由208至443呎不等，售價介乎約37萬至85萬元。房委會今次公開2個單位，包括華孝樓24樓18室，實用面積達443呎，同樣可分間成兩房單位，亦設有浴室、露台和廚房，外望山景。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

根據租置計劃的售樓簡介單張，以長沙灣李鄭屋邨和大埔富亨邨單位面積最大，實用面積可達544呎，前者售價則最貴，達109萬元；至於售價最平的屋邨為屯門良景邨，面積僅150呎，售約14萬元。不過，當中面積最小的單位為大埔太和邨，只有121呎，售約17萬元。

今期綠置居亦包括新項目鑽石山啟鑽苑，提供2,112個單位，單位實用面積由約184至約481平方呎，以市值5折推售，售價由約118萬至約385萬元不等；平均呎價7,390元。除了推售啟鑽苑，還有上期綠置居525伙餘貨單位，包括青衣青富苑及柴灣蝶翠苑。詳情即看：【下一頁】

申請者可以選擇網上申請、郵寄或親身遞交紙本形式申請，已繳付的費用將不會獲得退還。截止接受申請表時間為6月10日晚上7時，在指定申請日期以外遞交的申請將不獲受理。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙