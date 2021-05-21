【租置公屋】香港仔利東邨享避風塘無敵海景　售$39萬起首期2萬可上車

▲ 南區利東邨於1987至1988年期間入伙，共有8座，中高層單位可遠望香港仔避風塘等景色。

新一期綠置居/租置公屋，今日（21日）起派表，下周五（28日）起接受申請，為期兩周，6月10日截止。今期銷售計劃還有800伙「租置公屋」餘貨單位，分布全港39個屋邨，當中最平屯門良景邨，售價約14萬元起。

800伙租置餘貨，房委會首度公開其中25伙室內面貌和景觀。全數單位均已翻新，保留原有間隔，包括重髹米黃色外牆，但電線採用明線布局較為簡陋；至於廚廁則全部重新鋪磚，換上新花灑頭及水龍頭，外貌跟新入伙居屋及綠置居無異。

各個示範單位圖片之中，以南區利東邨東逸樓一高層戶最吸引。利東邨推售的單位，實用面積287至490呎不等，售價介乎約39萬至74萬元，如申請人承造95%按揭，最平首期只需2萬元左右。

利東邨1987至1988年期間入伙，共8座，示範單位是東逸樓33樓23室，實用面積381呎。單位料可分間成兩房單位，亦設有浴室、騎樓和廚房，望樓景，騎樓窗戶可遠望香港仔避風塘。這單位料售價低於74萬元，如申請人承造95%按揭，推算首期不多於4萬元可「上車」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

此外，同屬南區的華貴邨亦是「租置公屋」，1991年入伙，共5座。這批推售的回收單位，實用面積208至443呎不等，售價介乎約37萬至85萬元。房委會今次公開兩個單位，其中華孝樓24樓18室，實用面積443呎，同樣可分間成兩房，亦設浴室、騎樓和廚房，外望山景。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

根據售樓簡介單張，以長沙灣李鄭屋邨和大埔富亨邨單位面積最大，實用面積可達544呎，前者售價高達109萬元是最貴；至於售價最平的屯門良景邨150呎細單位，售約14萬元起。至於面積最細的「納米盤」，位於大埔太和邨，只有121呎，售約17萬元。

今期綠置居亦包括新項目鑽石山啟鑽苑，提供2,112個單位，單位實用面積由約184至約481平方呎，以市值5折推售，售價由約118萬至約385萬元不等；平均呎價7,390元。除了推售啟鑽苑，還有上期綠置居525伙餘貨單位，包括青衣青富苑及柴灣蝶翠苑。詳情即看：【下一頁】

申請者可以選擇網上申請、郵寄或親身遞交紙本形式申請，已繳付的費用將不會獲得退還。截止接受申請表時間為6月10日晚上7時，在指定申請日期以外遞交的申請將不獲受理。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙、吳卓峰