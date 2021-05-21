【星二代】林盛斌太太騷女兒體操比賽相　Bob嫂黃乙頤：媽咪眼中個個都係寶

▲ 林盛斌兩女兒為體操高手。

林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）育有4名子女，分別為12歲的霏兒（Faye）、9歲的熹兒（Haye）、6歲的機兒（Kaye)及3歲的弟弟道申（Jaye）。

Bob嫂周身刀張張利，本身為玄學家的她同時當好太太及好媽媽，悉心栽培4名子女，當中安排二女及三女學體操。

在昨日及今日，黃乙頤分別於個人社交平台大騷女兒體操比賽照片，Pearl以兩女為榮寫道：「媽咪眼中個個都係寶。」

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▲ 三女機兒學習體操已兩年。 （取自instagram）

林盛斌女兒成體操高手

黃乙頤昨日於社交平台分享三女林機兒參與藝術體操比賽的照片，只見機兒做出單腳朝天的高難度動作，表現淡出，而Pearl即留言︰「作為一個媽咪，曬吓命都好正常。介紹番，呢個係三家姐機機。藝術體操比賽：球操。」

及至今日（5月21日），Pearl再度於社交平台「晒命」，她貼出二女熹兒表演徒手操及球操的照片，只見熹兒做出不少高難度動作，Pearl亦以女為榮寫道：「媽咪曬命系列，媽咪眼中個個都係寶，介紹返，二家姐熹熹。」

當中兩位星級媽媽胡杏兒及陳敏之也留言讚Bob兩女厲害，當中陳敏之留言大讚機兒︰「新抱仔又叻又靚！」，而機兒可說是愈大愈靚女，更曾被網民稱為小周迅。

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讓女兒自由發展

「Bob嫂」Pearl接受TOPick訪問謂，兩位女兒於香港藝術體操專業學院上體操班，二女熹兒已學了4年，三女機兒學了2年。

Pearl說：「因為二女自細表現出高柔軟度，所以帶她去學體操，三女亦二家姐一起去學。」

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Pearl表示兩女兒均屬於比賽級別及預備組，至於上課的次數，兩女每星期上兩堂，而三女一星期只上一堂。

至於學習上可有困難？Pearl說：「冇咩大困難，因為我並非一個好有要求的媽咪。」至於將來可希望女兒做體操運動員？她說：「不會，除非她們自己要求。」

▲ 一家六口，阿bob家裡很熱鬧。

Bob嫂持家有道

林盛斌與黃乙頤結婚近14年，「Bob嫂」黃乙頤為一名玄學家。

她鑽研玄學多年，近年更踏足玄學界，主張以西方通靈、塔羅占卜術，結合中國傳統風水術數，懂得手工製作的她推出自家商品，包括靈氣香皂以及永生花。

Pearl除照顧四名子女外，更發展個人事業，分擔阿Bob的經濟壓力，可說是一位賢內助。

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同場加映：林盛斌訪問