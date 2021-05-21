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【親子好去處】黃金海岸消費滿額可換領米埔自然遊導賞團　同場舉辦鳥類及生態藝術展覽【內附詳情】

休閒消費 12:28 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

在黃金海岸消費滿額，可換領米埔自然遊導賞團名額。（商場提供）

香港黃金海岸由即日至5月27日推出以雀鳥保育為題的「鳥」解自然企劃，並與香港觀鳥會合作，在黃金海岸商場中庭設置鳥類及生態藝術展覽，讓大眾了解農地生物多樣性與瀕危物種禾花雀，及透過藝術傳遞多元保育信息；此外，逾300隻紅鶴更遍布黃金海岸多個角落，一起投入雀鳥世界的氛圍中！ 

是次展覽以上水塱原濕地及瀕危雀鳥禾花雀作為主角，全方位解構農地生態趣事及冷知識，展出大量從塱原紀錄下來的珍貴生態相片，窺探禾花雀的瀕危檔案和遷徙習性。 

生態藝術展覽《農輪》。（商場提供）

4位本地藝術家更會展出以香港農地生態為材的藝術作品，期望透過作品把農地帶到城巿，讓大家身在巿區亦能感受農地無窮的生命力，認識保護農地及農地鳥類對全球可持續發展的重要性。 

為配合「鳥」解自然企劃之雀鳥保育主題，5月31日於黃金海岸商場或香港黃金海岸酒店餐廳以指定電子貨幣即日消費滿$600或以上，即可換領世界自然基金會的「米埔自然遊」生態導賞團名額乙個！親身於自然保護區內走訪兩公里長的參觀路線，穿梭基圍、魚塘、 觀鳥屋及野生生物教育中心，更有機會近距離欣賞各種留鳥、候鳥及保護區內記錄逾 2,050 種的野生生物，體驗本港最具價值的生態環境。

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香港觀鳥會暨鳥類及生態藝術展覽

日期：即日至27日

地點：黃金海岸酒店大堂

日期：5月28至6月3日

地點：黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會（僅限會員）

記者：李越樺

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