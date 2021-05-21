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【香港小姐】向海嵐將任港姐導師派貼士　王賢誌婚後變型有秘訣

娛樂 11:47 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

向海嵐王賢詩任健康產品代言。

向海嵐（Anne）跟王賢誌（Vinci）不時被讚凍齡有術，二人近日一同出席活動，表示心態決定狀態，保持心境樂觀開朗是秘訣之一。

Anne坦言自己在保養方面下了不少功夫，分享keep fit心得：「其實去年疫情影響下，自己都比前注重健康，每天堅持在家做30分鐘簡單運動，晚上六點後戒食澱粉質，亦有食保健產品，剛好成為代言人，疫情加逆市，有工作當然好感恩。」

向海嵐將任港姐導師。

屬1998年度四料香港小姐冠軍的Anne，稍後會為今屆港姐競選擔綱導師一角。「詳細做甚麼還未知道，但自己港姐出身，眼見今年TVB重視香港小姐競選，當然好開心，有此構思好好，自己希望以過來人身份給貼士予師妹，我應該不算嚴苛導師。」

對於舊作經典劇集《無頭東宮》又被網民追捧，成為最想重播劇，Anne大表驚喜，估不到網民會喜歡。「20年前作品，自己重看當時演技真是好差，有好多改進空間，不過作為集體回憶都OK 。」

二人凍齡有道。

至於另一代言人王賢誌說：「我過了五十歲不是秘密，keep住運動好重要，自己遺傳下手手腳腳都瘦，望上去就fit。」

Vinci跟另一半Kevin越愛越fit：「我們結婚就快五年，但大家一齊生活已經很久，拍拖時都試過有幸福肥，加上我飲食方面不算好小心，喜歡食煎炸及肥膩，反而他好節制，雞皮一定不食，做運動有恆心，他在身邊不時鞭策我，互相影響下，大家都有好多好的影響。」

二人近日成代言人。

Vinci透露將在熱播劇《逆天奇案》最後的七集亮相，並揚言所飾演的律師角色跟本身的形象截然不同；公務繁忙的Vinci自言現在拍劇，只會遇到好的劇本和時間才接拍。

撰文 : TOPick柴犬出動

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