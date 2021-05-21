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【酷熱天氣】天文台料下午最高氣溫33度　局部地區有一兩陣驟雨

社會 12:00 2021/05/21

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天文台料，下午部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫約攝氏33度，局部地區有一兩陣驟雨。（資料圖片）

本港天氣持續炎熱，天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋覆蓋南海北部。天文台續指，正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度或以上。

天文台表示，在今早8時錄得氣溫攝氏30度，相對濕度76%，過去1小時京士柏錄得的平均紫外線指數是0.7，強度屬於低。酷熱天氣警告現正生效，市民應慎防中暑，多補充水分。

天文台料，下午部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫約攝氏33度，局部地區有一兩陣驟雨；今晚大致多雲，吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁，展望周末至下周初天氣酷熱，但亦有幾陣驟雨，下週後期驟雨增多。

衞生署衞生防護中心提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。

勞工處亦提醒僱主，由於酷熱天氣警告生效，僱主應評估僱員中暑的風險，並採取有效預防措施。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者：曾卓鋒

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