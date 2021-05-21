【丈夫出軌】老公趁妻兒滯日帶小三回家纏綿　港媽賀「通姦一週年快樂」力數6宗罪

▲ 一名港媽指老公趁她與子女滯留日本，帶小三回家纏綿。

夫妻關係講求互信，只要一方不忠誠足以破壞婚姻。近日一名港媽於社交媒體指出，丈夫趁她與一對子女滯留在日本的一年來出軌，更帶小三回家纏綿。她開設網站賀對方「通姦一週年快樂」，並力數丈夫與小三多宗罪，包括小三疑落降頭加害她的子女。

開設網頁爆料老公出軌

據該名港媽於facebook及網頁提供的資訊，去年1月下旬她帶同一對子女到日本旅行，由於疫情關係滯留當地，期間在港的丈夫卻帶小三在家中纏綿，小三儼如女主人般進駐單位。

港媽聲稱擁有丈夫的出軌鐵證，包括床戰片、行房裸照、一年的行車紀錄及行蹤，她已經將證據交予香港及美國法院同步處理。她決定在丈夫偷食一週年贈慶，為他與小三開設網頁爆料，當中上載了多張賤男丈夫與疑似小三的相片。她寫道︰

為保障小朋友日後嘅生活，只好沉住應戰。守了整整一年， 終於等到一個好好嘅機會……你哋兩個嘅通姦資訊， 我跟足一年。

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綜合港媽的分享，賤男丈夫與小三的6宗罪如下︰

1. 扮好好先生實攬小三

妻兒在日本期間，港媽指丈夫裝作自己很可憐，宣稱是妻子將子女有計劃地接走去日本生活，指責男方上演貓哭老鼠情節。她寫道丈夫對外公布︰

他沒有子女的生活很寂寞很可悲，很想念在日本的妻兒。同時間已經每晚抱住XXX（小三）在我們的床晚晚共枕。

2. 不供養子女阻學習進度

港媽稱丈夫因有小三而疏遠一對子女，自去年6月起已不再向母子提供生活費，月入近8萬元的丈夫表示無能力繼續供養小朋友。此外，由於丈夫不提供出生證明及結婚證書，以致子女未能換領日本身份證，不可於當地上學。

子女只能繼續上香港學校的網課，可是當香港學校有書本文件需丈夫代寄到日本，他卻要校方多次催促，在兩個月後才處理，港媽形容他「嚴重影響小朋友學習進度」。

3. 疑散播兒子非親生謠言

丈夫質疑現時6歲的細仔並非他親生，亦有網民提出「點解當時唔驗DNA」。港媽解釋，丈夫與兒子同住5年，他若有懷疑可以輕易取得兒子的頭髮去驗DNA，但他沒有行動，港媽稱「如果我真係驚佢攞去驗，有需要一齊住？」，表明這是無中生有，認為他企圖散播謠言來分散出軌一事。

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4. 擁美籍欲騙取子女免稅額

丈夫擁有美國籍，港媽提及他欲在香港及美國瞞稅，並痛斥對方「根本冇供養子女但係呃免稅額」。她已把賤男丈夫及其家人的個人資料，以及通姦證據交予美國政府。

5. 小三搶人老公愛犬

港媽透露小三於去年5月搬入她家，「搶人老公、兩個小朋友嘅爸爸同隻狗」，而丈夫與小三在沒有通知她的情況，私自處理她與子女的物品。

6. 疑對小朋友落降頭

港媽繼而批評小三疑向她的子女落降頭，令小朋友多次險些發生交通意外。她表示兒子向來膽小，過馬路一定拖實她，但早前兒子經常無故衝出馬路，幸好每次都好彩未被車撞倒，而且晚上持續低燒，至早上即沒事，因而發現小三落降頭。她指出，「家姐都有啲事，不過輕微，解決咗。」她直斥小三︰

心腸歹毒的人係最可悲，外表多美麗都沒有用，都只係勾人老公嘅廢人一個。搞得我兩個小朋友就預咗要還。

有網民奇怪港媽為何由旅行日本、滯留當地，再變成移民日本。港媽回應，她從事日本及台灣移民代理工作7年，幫香港人投資移民當地，因此移民日本有法。

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責任編輯：王明芳