【酒店自助餐】荃灣悦品網上預訂自助餐7折優惠　歎50款佳餚包括龍蝦鮑魚海鮮【內附連結】

▲ 荃灣悦品酒店網上預訂美食四重優惠，7折享龍蝦鮑魚海鮮自助晚餐人均$237起。（相片由酒店提供）

夏天來了！雖未能到外地度假，但留港保持「食力」也是不錯選擇。荃灣悦品酒店推出4大網上預訂美食優惠，包括「龍蝦‧鮑魚‧海鮮自助晚餐」、「周末環球自助午餐」、「The Platter烤牛腰肉扒 ‧酥皮三文魚柳 ‧ 烤羊架至尊半自助晚餐」及「The Platter西冷牛排 ‧炭燒春雞 ‧香煎石斑悠閒半自助午餐」，總有一款合你心意。

優惠1： 7折優惠享假日「龍蝦‧鮑魚‧海鮮自助晚餐」，送精選海鮮拼盤。成人每位$321起 （原價 $458）、兒童（4-11歲） 每位$237起（原價 $338），星期六、日及公眾假期供應。50款佳餚任飲任食 包括冰鎮海鮮、燒頂級肉眼、海鮮羹、Häagen-Dazs雪糕及十多款甜品等。

▲ 烤穀飼豬肋排肉骨伴燒烤醬配薯菜，令人食指大動。（相片由酒店提供）

優惠2：$118一位「周末環球自助午餐」體驗美饌佳餚，包括日式剌身、燒羊脾及燒豬肋骨。

優惠3：$160一位「烤牛腰肉扒 ‧酥皮三文魚柳 ‧ 烤羊架至尊半自助晚餐」，多達16款佳餚可選，包括燒草飼牛柳、法式海龍皇湯、 醬燒魔鬼魚等。

優惠4：$119一位 「西冷牛排 ‧炭燒春雞 ‧香煎石斑悠閒半自助午餐」，享半自助午餐如香煎石斑魚柳配青芥末忌廉汁、烤豬扒配七味粉燒菠蘿、燒穀飼鴨配百里香草燒汁、炭燒香辣春雞等。

半自助晚及午餐兼送自助海鮮、沙律吧、餐湯、餐飲及甜品。

悦品酒店‧荃灣 The Platter

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層

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記者：周美好