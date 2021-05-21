【酒店美食】Ritz-Carlton聯乘白蘭樹下推粵菜及下午茶　品嚐氈酒香氣辣螺花+燉鮮鮑【附價錢詳情】

▲ Ritz-Carlton聯乘白蘭樹下推粵菜及下午茶（圖片由酒店提供）

香港麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）與香港本地首個氈酒品牌「白蘭樹下」於2021年6月1日至8月31日期間合作推出兩個餐飲體驗，分沆是米芝蓮二星餐廳天龍軒的「樹下嚐星味」粵菜餐單及Café 103的「Heart Note of Hong Kong」下午茶。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

天龍軒「樹下嚐星味」餐單

三款菜色以「白蘭樹下」氈酒入饌，再配一杯白蘭樹下雞尾酒。

劉師傳以同為夏季當造的冬瓜製作成白蘭花乾瑤柱玉環燉鮮鮑（港幣$498/位），把醃制過的冬瓜加入雞肉、豬肉、火腿及白蘭花熬成的清湯，放上南非鮮鮑及雞髀菇包釀日本乾瑤柱，上菜時再加入數滴「白蘭樹下」氈酒，味道清甜幽香。

花酒鴛鴦螺（港幣$398/位）運用兩種不同風格烹調智利螺，一面以雲南雞樅菌配油撥酒香螺片加上酥炸白蘭花乾，花乾的甘甜。另一面以花雕、玫瑰露及「白蘭樹下」氈酒調味而成的香酒辣螺花，呈現兩種風格。

樹下水晶牛腱伴魚子醬星斑魚飯（港幣$398/位）中為一味凍食加上湯飯，師傳先把白滷水牛腱切碎，把數款香料混合魚膠粉加上肉汁凍成固狀，最後分切成丁方製成樹下水晶牛腱。魚子醬星斑魚飯則以魚湯、糯米及星斑魚蓉再加入數滴「白蘭樹下」氈酒熬製而成，加入魚子醬及少量蔥花，以鹹味帶出魚湯的鮮味。

地點：港麗思卡爾頓酒店102樓天龍軒

時間：

午餐：中午12時至下午2時30分 (星期一至五)、上午11時30分至下午3時 (星期六、日及公眾假期)

晚餐：晚上6時至10時 *以上價目另收加一服務費。

Café 103「Heart Note of Hong Kong」下午茶

這下午茶包括4款鹹點及5款甜點，以氈酒的白蘭花香氣作為「中調氣味」，又以肉桂、杜松、陳皮及柑橘入饌，襯托於木製樹型下午茶架中。

鹹點當中，杜松製成薄餅，加入意大利羊奶芝士捲成棒棒糖造型的香草意大利羊奶芝士配杜松薄餅卷；五香鴨酥配鴨肝凍糕「Monaka」三明治的造型來自不少香港人的回憶 - 雪糕三文治。花形的盒子內，盛載著以黑豆蒄、綠豆蒄、肉桂、八角和花椒五種香料醃製而成的鴨酥，加上鴨肝凍糕，每一口都蘊藏驚喜。

甜品方面，廚師巧妙地運用了「白蘭樹下」氈酒也有使用的陳皮，混合成陳皮紅豆餡料，再加入香濃朱古力注滿泡芙製成陳年橘皮紅豆泡芙；傳統法式肉桂可麗露，焦褐色的微硬脆殼，裏頭宛如布丁的內餡，口感層次豐富。

地點：香港麗思卡爾頓酒店103樓Café 103

時間：下午3時15分至5時15分

價錢：每位港幣$438; 兩位港幣$718，另可以每杯港幣$108加配「白蘭樹下」特式雞尾酒（另收加一服務費）

訂座或查詢：2263 2270

同場加映：更多簡易甜品推介，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩