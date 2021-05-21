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【2021父親節】酒店Staycation讓爸爸駕Land Rover享受越野體驗　東涌世茂喜來登酒店父親節住宿優惠

休閒消費 12:38 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

東涌世茂喜來登酒店父親節 Staycation ，讓爸爸駕駛Land Rover體驗，每晚$1,650起。(酒店提供)

轉眼又到父親節，孝順子女又要向父親表心意，如父親是汽車發燒友的話，今年香港東涌世茂喜來登酒店父親節 Staycation 住宿計劃是不錯的選擇。

酒店於5月29日至6月30日期間，推出的父親節 Staycation 計劃，便是與名車品牌Land Rover合作，給父親來一趟前所未有的越野快感和愉悅的駕駛體驗。

酒店頂層的海岸扒房酒吧，飽覽機場遠景。(酒店提供)

此住宿計劃包括 60 分鐘在蜿蜒的大嶼山及東涌路上的親身駕駛體驗，盡情徜徉在Land Rover Discovery Sport 或 Range Rover Velar 高性能 SUV 的快感中，帶著一家人在廣闊道上探索大自然的幽靜，遠離城市的喧鬧。

駕乘體驗後，可到酒店頂層的海岸扒房酒吧，呷一口Shrub Rover迎賓雞尾酒 (無酒精)，享受靜謐的午後時光。晚上一家人到采悅軒中菜廳，品味由中菜行政總廚精心炮製的六道菜晚宴，享用蜂蜜炆牛肉、蝦子牛肝菌撈粗麵等菜式。喜愛自助餐的，可選擇到嶼坊享受自助晚餐。

父親節一家到東涌遊玩，遠離喧鬧都市。(酒店提供)

其他價惠：

1.嶼坊雙人自助早餐

2.每位住客均可參與幸運輪盤活動，並獲取Land Rover限量精緻禮品，包括鴨嘴帽、保溫杯、模型車

3.入住套房的客人，即可獲贈價值高達$1,200 Land Rover 紀念品。

房價：每晚$1,650+10%起

預訂：2535 0035

記者：郭秀芳

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