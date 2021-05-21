【法國奢華珠寶】Chaumet最受歡迎系列Josephine　譜出拿破崙約瑟芬皇后愛情見證

▲ Josephine Ronde d'Aigrettes白金戒指$31,700及同系列白金耳環$38,100，均鑲嵌明亮式切割鑽石及海藍寶；Josephine Aigrette白金鑽石腕錶，錶盤鋪鑲美鑽，並搭配鑲上美鑽的緞帶錶帶 $209,080；Josephine Aigrette Imperiale白金鑽石珍珠頸鏈 $280,000。（湯炳強攝）

拿破崙及約瑟芬皇后的愛情故事千古傳頌，拿破崙就曾說過︰「我取得戰爭的勝利，但約瑟芬贏了我的心」，足見他愛得有多深。

當年Chaumet不但是這個皇室的御用珠寶商，而約瑟芬皇后更成了品牌的繆斯女神。Josephine珠寶系列自2010年推出以來，一直是Chaumet最受歡迎的系列，而最新Josephine Aigrette和Josephine Ronde d'Aigrettes珠寶及腕錶，正好將此浪漫事跡延續下去。

▲ Josephine Ronde d'Aigrettes白金耳環，鑲嵌明亮式切割美鑽 $47,500；同系列白金吊墜，分別鑲嵌明亮式切割美鑽或美鑽加上海藍寶 $39,100-$42,800；另一白金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石及一顆梨形鑽石，個別定價；同系列白金手鏈，鑲嵌明亮式切割鑽石及海藍寶 $37,300。（湯炳強攝）

擁有逾兩個世紀悠久歷史的法國珠寶世家Chaumet，創辦人Marie-Etienne Nitot憑藉對珠寶設計的熱忱和獨特的美學眼光而獲得拿破崙的垂青，被指定為他摯愛的約瑟芬皇后設計所有皇冠，就連後來約瑟芬皇后出席宴會時所佩戴的珠寶，全都出自Marie-Etienne手筆，令品牌跟這位尊貴的女士結下不解之緣。

Chaumet於2010年首次推出Josephine珠寶系列，其靈感便來自約瑟芬皇后，將一段激情浪漫的事跡與傳統工藝同時傾注於珠寶製作之中。



由冠冕到鑽戒

Josephine系列將昔日拿破崙為約瑟皇后加冕的皇冠化為獨特的冠冕指環，而由此延伸出來的款式Josephine Aigrette和Josephine Ronde d'Aigrettes，則反映了約瑟芬皇后的不同面貌與個性。

Josephine Ronde d'Aigrettes系列以梨形切割寶石組構成華麗的珠寶設計，巧妙地展現約瑟皇后的時尚觸覺，以玫瑰金或白金製成的款式均鑲上美鑽，有些更加以海藍寶石點綴。

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Chaumet的鐘錶訂製傳統始於1811年，始創人Marie-Etienne Nitot為約瑟芬皇后的媳婦創製出一對手鐲腕錶，此劃時代的作品展示出巴黎珠寶藝術大師和複雜精密時計技術的圓融為一。於是Josephine Aigrette腕錶再次採用梨形和冠冕圖案為外形，而系列的新款腕錶，更帶來一種嶄新的日常腕錶佩戴方式，有鋪鑲美鑽，亦有鏡面拋光金錶殼一款，不論是哪一個款式，都依然保留了腕錶的經典特色，就是錶帶以一種前所未有的方式包裹著手腕，沒有採用到任何錶釦。

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記者︰梁靜詩