【疫苗接種】科大鼓勵全體師生新學年前打針否則須定期檢測　校方正與政府商討到校疫苗接種安排

▲ 科大鼓勵學生及教職員盡快接種疫苗。（經濟日報資料圖片）

香港科技大學向全體師生發信，鼓勵學生及教職員盡快接種疫苗，否則在新學年需接受定期病毒檢測，並向學校提交檢測結果。

科大校長史維、首席副校長倪明選及多名學院院長等向科大師生發電郵，內容提到校方盡一切努力在新學年回復正常教學、學習環境及其他校園活動，為此，校方鼓勵所有學生、教職員、在學校工作的人士在新學年前接種疫苗，如因醫療問題不能接種，則需定期接受病毒檢測並將結果提交予校方。

校方又表示，正與當局商討派外展隊到校為師生接種疫苗，如有財政困難不能完成有關檢測的要求，校方亦已準備好提供協助。至於何時安排到校打針、隔多久要檢測一次、是否可以全面恢復面授課等，科大發言人稱詳情容後公布。

校方在電郵中又說，香港過去兩年面對很多困難及挑戰，很多人對不確定的未來都感到壓力及疲倦，學校要實現教學目標並承擔責任，不止要考慮個人健康，亦需考慮群體及公眾，加上醫生及公共衞生專家一致認為接種疫苗的好處大於風險，亦是最好阻止病毒擴散的方法，因此鼓勵學生及教職員接種疫苗。

中大早前亦發信，強烈呼籲宿生打針，否則須每2周自費檢測，表示不遵從學生將不獲安排入住宿舍，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴