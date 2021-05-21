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【新冠肺炎】泰國市場爆867人集體感染　揭播毒元兇為公廁旋轉門

健康 12:32 2021/05/21

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泰國市場爆867人集體感染，揭播毒元兇為公廁旋轉門。

新冠肺炎肆虐全球，多地疫情反彈。泰國近日爆發集體感染，當地一個市場在短短一星期有多達867人確診，當局調查後，判斷感染源來自市場內的公廁閘門，據悉，使用者必須投幣，才能入內如廁，相信大部分確診者因而受感染。

根據外媒報道，當地衛生部門在5月7日至15日，針對西蒙曼蔬果市場內10,480名商戶和員工進行病毒檢測，發現有867人檢測呈陽性，感染率高達8%，867名確診者中，70%為泰國人、30％是外勞。

（圖片來源：ตลาดสี่มุมเมือง）

衛生部門表示，經過調查後，確定市場內的主要傳染源是公廁入口的旋轉門，使用者需要投幣才能進入公廁，相信確診者接觸到附帶病毒的門把而染疫，當局目前已下令拆除公廁入口的旋轉門，並放置洗手液提供予民眾使用。

另外，該市場被劃分為10個區域，確診者集中在其中2區，該2個區域疫情爆發後已關閉，但其餘8區依然開放。當局實施新措施，在市場的5個入口均設立檢查站，並設立臨時醫院，又要求商戶及外勞出示身份證明文件，以及5月7日後的「無新冠肺炎」健康證明，而到訪市場的民眾必須使用手機追蹤程式簽到。

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室內16大病毒播毒高危位

據《美國醫學會期刊》（JAMA）早前公佈，新加坡國家傳染病中心（National Centre for Infectious Diseases）和國防科技研究院（DSO National Laboratories）研究人員， 對3名新冠肺炎患者進行觀察，3名患者自1月底到2月初，分別被隔離在不同房間。研究人員再在隔離期間，從他們的房間內抽取病毒樣本檢驗。

3名患者中，其中一名患者的房間在經過消毒前，先抽取樣本，另外兩名患者的房間則是經過消毒，才採集樣本化驗。

結果顯示，在未經消毒的房間內，所抽取的20個樣本中，有16個樣本對病毒呈陽性。其中最受污染的位置是病房地板，而其他對病毒呈弱陽性。完整位置清單如下：

  • 地板
  • 聽筒
  • 椅子
  • 空調抽風位
  • 床頭燈掣
  • 床頭櫃
  • 床扶手
  • 床尾桌子
  • 防護裝備儲物位
  • 洗手盆內
  • 洗手盆外
  • 玻璃窗
  • 玻璃門
  • 門把
  • 坐廁
  • 浴室洗手盤

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責任編輯：羅嘉欣

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