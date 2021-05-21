【無罪釋放】涉擅入電腦系統查前夫債主資料　稅局女職員脫罪官指不肯定工作範圍

▲ 被告黃綺芳今（21日）於東區裁判法院被裁定罪名不成立。（資料圖片）

稅務局女職員涉未經授權下使用税局中央電腦系統，獲取前夫債主夫婦住址等個人資料，早前否認2項不誠實取用電腦罪受審，今（21日）於東區裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官裁決時指，被告所屬的工作組別並無任何人出庭作供，雖然被告登入查資料行為有可疑，但法庭無法肯定其工作範圍是否要索取有關資料。

54歲被告黃綺芳，案發時為税局文書助理，現已遭停職，被告否認2項不誠實取用電腦罪，控罪指她於2016年2月17日及19日，在灣仔稅務大樓27樓不誠實地取用稅務局中央電腦系統。

裁判官裁決時指，接納控方證人為誠實可靠，而被告是評税組文書助理，負責檔案存檔、寄信、影印等，但被告工作需要用電腦，並擁有登入戶口。

裁判官續指，被告所屬的工作組別並無任何人出庭作供，控方只傳召了另一組的職員作供，其證供顯示被告工作範疇有需要接觸到電腦，或要更新立税人資料、查看其婚姻狀況等。

裁判官指，雖然被告登入查資料行為有可疑，但法庭無法肯定其工作範圍是否要索取相關資料，裁定被告兩項罪名不成立。

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記者：林欣樂