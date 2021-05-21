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【求職騙案】詐騙集團借招聘為由伺機偷取面試者信用卡資料購物　19名受客人被騙共逾355萬

社會 13:38 2021/05/21

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警方展開為名「水影」拘捕行動，行動中拘捕3名本地男子和3名本地女子，年齡介乎19至36歲。（曾秋文攝）

騙徒手法層出不窮，警方前日（19日）於觀塘及灣仔搗破一個求職詐騙集團，並以「串謀詐騙」罪拘捕6人，涉嫌與19宗招聘美容師的求職騙案有關，涉案金額約355萬元，其中3男1女將明日（22日）在觀塘裁判法院提堂。

即看警方「水影」拘捕行動詳情：

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商業罪案調查科總督察吳基駿表示，涉事集團涉嫌於去年9月至今年5月期間聲稱招聘美容師，訛稱替受害人進行面試及培訓，過程中要求對方放下個人財物，在培訓中趁機盜取受害人信用卡資料及定不同的流動付款程式，用作購買高價電子產品。犯案集團有明確分工

吳基駿續指，犯案集團有明確分工，又提到購買期間銀行將「一次性密碼」發送至信用卡持有人手機，惟手機或SIM card被騙徒取走，故能通過驗證並從而付款進行交易。

劉啟鵬指，今次警方首次發現這種手法，並據調查及情報分析後，鎖定集團將會再度犯案，而該集團前日相約兩名受害人到銅鑼灣一美容院進行面試，然後盜取信用卡資料，再交同黨在觀塘區商鋪購物。警方遂展開為名「水影」拘捕行動，行動中拘捕3名本地男子和3名本地女子，年齡介乎19至36歲，兩名受害人則沒有金錢損失。

據了解，被捕人士為集團主腦及負責不同角色的成員，他們分別負責招聘美容師、盜取信用卡資料、及到不同商舖購物。全部被捕人士扣留調查。

劉啟鵬表示，同案19名女受害人牽涉的損失金額約共355萬元，受害人年齡介乎25至44歲，每人被騙財物的金額約6萬至70萬元不等。

劉啟鵬又表示，求職騙案近年有明顯上升趨勢，由去年首季23宗至今年同期139宗上升逾3倍，而涉及損失金額由210萬元上升逾4倍至990萬元。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者：曾秋文

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