【伙記辦大事大結局】陳瀅回顧與馬德鐘浪漫演出　阿笑為大義忍痛拘捕政君

▲ TVB劇《伙記辦大事》的「阿笑」陳瀅分享拍攝感受。

TVB劇《伙記辦大事》將在周日（5月23日）播出第31集大結局，陳瀅和馬德鐘於劇中合演的這對身份對立的情侶將如何發展，在《伙記辦大事》大結局便揭曉。

陳瀅接受TOPick專訪，分享在《伙記辦大事》兩大浪漫場面的拍攝感受。

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▲ （TVB截圖）

《伙記辦大事》大結局劇情講述阿笑（陳瀅飾）察覺到戴律師戴政君（馬德鐘飾）似有隱瞞，並與舊愛永熙（楊明飾）聯手調查。阿笑潛入戴律師的辦公室，找到其媽媽的兩封遺書。

其後，阿笑自動請纓要重新執行臥底任務。歐陽聰設下圈套，誘使政君提前行動。

曦怡、永熙合力攔下政君，常笑突然現身，政君恍然女友竟是臥底，並講出賊贓下落。

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陳瀅分享與馬德鐘合演戀人的感受：「有兩場很浪漫的戲，跟馬神的第一場Kiss戲，佈滿了聖誕燈飾，所以鏡頭也是Slow Mode，陶醉在那個時光。」

她又謂：「另一場戲是水底戲，我們在水底拍足一晚，且有很多不同的互動和親熱戲，覺得很新鮮。很尷尬的，因為是在水底，不能化妝以免甩掉，也擔心過會失掉美感。」

陳瀅指從沒試過剪這麼短的髮型，並表示：「這套是我人生中拍得最辛苦的劇，監製在拍前問我有沒有助手，並提醒拍這劇要請助手，因為真的會很辛苦。」

對陳瀅來說是一個很大的挑戰：「我這角色會跟每個人都扯上不同關係，是體力、記憶、演技的挑戰。」

▲ （梁樂欣 攝）

她透露拍攝這劇接了13張通告：「基本上是沒法好好睡覺，每天只能睡1至2小時。助手能幫我駕車，讓我可在車內睡覺，等待的時候也能在車內睡半小時。」

陳瀅憶述：「當初我的車是空的，甚麼也沒有的7人車。直到拍畢後，車已變成房，安裝了黑色窗簾及貼好黑色膠紙，有齊枕頭、被鋪、Head Set、耳塞，只欠內衣褲，就連衫褲鞋襪也齊備了。」

她笑言其私家車已變成了房間：「去了哪裡也可以睡覺，我的助手比我更辛苦，因為他需要比我早起來車我。只能說這是一個經歷來的，真的不肯定我可以再做一次。」

拍到最後數天時，陳瀅感慨指她很想哭，「每天在倒數有多少張通告。馬神很好，知道我到了便提出先拍我的戲份，讓我早點拍完早點休息，我被感動到想哭。那時從10月拍至第二年的1月，現在則變了一個成就，一個里程碑。」

記者：梁樂欣

同場加映：蘇韻姿專訪