【父親節】帝京酒店推優惠住宿套餐$1,500起／2位　包入住客房+價值$1,600自助晚餐+節日蛋糕【附預訂詳情】

▲ 帝京酒店推父親節優惠住宿套餐報答爸爸。（圖片由酒店提供）

父親節快到，帝京酒店推出「爸爸“酥”Good父親節住宿計劃」，兩位$1,500起可品嚐特色自助晚餐主題自助餐及獲贈父親節蛋糕，讓大家與「So good」的爸爸慶視一番，報答他對家庭的付出和愛。

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爸爸“酥”Good父親節住宿計劃 $1,500 起／2位（須另加一服務費）

這限定住宿計劃由6月19日至6月20日期間推出，包括入住帝京酒店客房一晚、免費於花月庭享用父親節次段自助晚餐(兩位用) (價值港幣$1,601.6)、獲贈藍莓芝士蛋糕連「父親節快樂」字句朱古力牌乙個(半磅)及每房可獲神秘禮品乙份。

花月庭 爸爸 "酥"Good 父親節自助晚餐

計劃其中亮點，一定是在花月庭享用特色自助餐，父親節次段自助晚餐將於抵達酒店當晚享用(20:00-22:00)，不需另外預訂。本身自助晚餐的價格已超過住宿計劃的最低價錢，可謂買住送食，十分超值！

酥點的滋味美饌

客人除了可品嚐即開生蠔、松葉蟹腳、爐端燒、香煎鴨肝配蘋果醬等美食外，餐廳更特別推出多款配以酥點的滋味美饌，實行以美食犒賞我們最敬愛的「酥」Good爸爸！

精選必食菜式包括：賓尼士汁鮑魚海參焗釀鮮生蠔(贈品)、酥皮焗龍蝦忌廉湯、威靈頓牛柳及焗M5和牛肉紅酒酥皮及三重芝士流心酥，不容錯過！

此外，凡於父親節2021年6月19日及20日惠顧爸爸“酥”Good父親節自助晚餐，每位爸爸更可獲得賓尼士汁鮑魚海參焗釀鮮生蠔乙客及黑芝麻蝴蝶酥禮品乙份，突顯尊貴非凡地位。

查詢/預訂電話：2622 6110

地址：香港九龍太子道西193號

同場加映：不論母親節還是父親節，小朋友親手做甜品，都會令父母甜入心，簡易食譜即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩