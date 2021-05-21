【多孩家庭】裝避孕器失效誕9孩　42歲媽媽嘆：老公不肯結紮

▲ 台灣一名9孩媽媽表示，因老公不願結紮而一直生育。

現今華人夫婦都不願多生育，全球生育率最低的台灣仍有媽媽願意組織大家庭。一名9孩媽媽最近應邀出席節目《醫師好辣》分享懷孕及育兒心得，她透露原本只打算生三個，但老公一直不肯結紮，她所安裝的避孕器亦失效，惟有「順從天意」逐一接受孩子來到這個家。

現年42歲的9孩媽媽江孟芬在節目中提到，16歲時曾被姑姑帶去關西摸骨，被指命格會生2男1女，後來她於19歲時誕下大女，還4年抱3真的有2男1女，當時她以為自己任務完成，就去安裝避孕器。

豈料一年多後，避孕器在她某次如廁期間掉下來，醫生解釋是身體排斥，她認為是天意，可能有小孩仍想來到她們這個家。之後她接連發胎夢，不久就「夢境成真」懷上第4胎和第5胎，令她大感懊惱。

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醫生︰避孕器排斥屬正常現象

婦產科醫生陳保仁在節目中解釋，避孕器排斥是正常現象，「只要女性經期血量較多，就會一點一點掉出，性生活太活躍也會掉落，還有一種是超強精子，它無畏懼所有避孕器，照樣衝過去。」

江孟芬又言，醫生曾提議老公結紮，因女性結紮會讓更年期提早到來，副作用也較大。她曾與老公商討，惟老公一直說︰

男生結紮會怎樣怎樣，奶奶也不支持。

▲ 組成11口超級大家庭。（影片截圖）

最大22歲 最小11個月

當時已育有3男2女共5胎的江孟芬，為了男女平衡想追多個女，結果第6、7胎也是男嬰，令家庭更不平衡，兩夫妻繼續再追女，最後第8、9胎終於誕女，組成了11口超級大家庭，如今孩子分別為22歲、21歲、19歲、15歲、12歲、8歲、5歲、3歲，最細的只有11個月大。

江孟芬拒絕追求「十全十美」，因她產第9胎時已經高齡，加上胎位不正、貧血，且多產讓子宮變大變鬆，醫生擔心瘦削的她產後子宮收縮無力，有機會產後大出血，嚴重更要切除子宮。慶幸剖腹產手術順利，母女平安。江孟芬其後接受醫生建議，決定結紮封肚，「這是我的夢想」。

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責任編輯：王明芳